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Певица Мадонна попала в реанимацию

  • 29.06.2023, 8:15
  • 4,312
Певица Мадонна попала в реанимацию
Мадонна
фото: INSTAGRAM

У поп-звезды серьезная бактериальная инфекция.

Певицу Мадонну на минувших выходных госпитализировали с «серьезной» бактериальной инфекцией. Об этом сообщил 28 июля менеджер исполнительницы Гай Осири.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление», — написал Осири в своем аккаунте в Instagram.

Мадонна планировала в июле отправиться в мировое турне, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры. Однако из-за болезни все мероприятия с ее участием приостановили.

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