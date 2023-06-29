закрыть
29 июня 2023, четверг, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пригожин корректировал удар по Путину

  • 29.06.2023, 8:21
  • 7,902
Пригожин корректировал удар по Путину
фото: getty images

Российские элиты могут довести до конца «вагнеровский» путч.

Евгений Пригожин, пытавшийся совершить в России переворот, расшатал и без того нестабильную систему власти в России. И сейчас можно ожидать появления новых мощных игроков и новых попыток «взять Москву».

Об этом «24 каналу» рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова.

Она предположила, что так может поступить, например, отряд «Ахмат», ведь чеченские боевики прекрасно видели, как вагнеровцы пошли в наступление на Москву.

«Во время мятежа Пригожина все увидели испуганного и жалкого Путина. И сейчас он продолжает демонстрировать свои слабые места всему миру – и не может остановиться.

И это видят также люди, от которых зависит все в России. Это первая 1000 самых влиятельных российских семей – этакая российская элита. И среди них есть человек, который свергнет Путина. Это будет кто-то из его ближайшего круга», – подчеркнула Ольга Романова.

По российскому диктатору обязательно нанесут удар, потому что слабый Путин никому не нужен.

«Он испортил жизнь многим в России, кто сделал ставку на Путина. И сейчас эти люди под санкциями и не имеют возможности тратить на Западе свои капиталы.

Поэтому в ближайшее время Россию ждут перемены. И все благодаря уголовному преступнику, повару шестого разряда Пригожину, показавшему все слабые места Путина. Оказалось, что эти места у российского диктатора – всюду», – подчеркнула Ольга Романова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский