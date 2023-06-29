Пригожин корректировал удар по Путину 29.06.2023, 8:21

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фото: getty images

Российские элиты могут довести до конца «вагнеровский» путч.

Евгений Пригожин, пытавшийся совершить в России переворот, расшатал и без того нестабильную систему власти в России. И сейчас можно ожидать появления новых мощных игроков и новых попыток «взять Москву».

Об этом «24 каналу» рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения «Русь сидящая» Ольга Романова.

Она предположила, что так может поступить, например, отряд «Ахмат», ведь чеченские боевики прекрасно видели, как вагнеровцы пошли в наступление на Москву.

«Во время мятежа Пригожина все увидели испуганного и жалкого Путина. И сейчас он продолжает демонстрировать свои слабые места всему миру – и не может остановиться.

И это видят также люди, от которых зависит все в России. Это первая 1000 самых влиятельных российских семей – этакая российская элита. И среди них есть человек, который свергнет Путина. Это будет кто-то из его ближайшего круга», – подчеркнула Ольга Романова.

По российскому диктатору обязательно нанесут удар, потому что слабый Путин никому не нужен.

«Он испортил жизнь многим в России, кто сделал ставку на Путина. И сейчас эти люди под санкциями и не имеют возможности тратить на Западе свои капиталы.

Поэтому в ближайшее время Россию ждут перемены. И все благодаря уголовному преступнику, повару шестого разряда Пригожину, показавшему все слабые места Путина. Оказалось, что эти места у российского диктатора – всюду», – подчеркнула Ольга Романова.

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