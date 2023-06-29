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Жители Плещениц взбунтовались из-за арабских друзей Лукашенко

  • 29.06.2023, 8:36
  • 4,970
Жители Плещениц взбунтовались из-за арабских друзей Лукашенко

Иностранцам отдали лесные угодья в Логойском районе.

В городском поселке Плещеницы Логойского района местные жители лишились доступа к лесу, который теперь арендуют арабы. Они огородили территорию колючей проволокой и установили камеры наблюдения. Жители говорят, что раньше они ходили в лес за грибами и ягодами, а теперь им приходится смотреть на заборы, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Одна из местных жительниц опубликовала видео, на котором видно, как вдоль дороги стоит высокий забор с проволокой. «Это арабы у нас арендуют леса», - говорит она. «Колючая проволока, камеры везде понатыканы. Когда-то в этот лес люди ходили за грибами и ягодами. Сейчас это все за колючей проволокой».

В комментариях к этому видео люди выражают свое негодование. Они пишут, что китайцы и арабы купят и остальную территорию Беларуси. Они также уверены, что леса будут спилены и разрушены. Еще один комментатор утверждает, что на гравийной дороге, которая видна на видео, опасно появляться, так как сразу приезжает охрана.

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