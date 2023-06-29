Культовый Renault 90-х превратили в оригинальный электромобиль 29.06.2023, 8:50

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Кузов нового авто полупрозрачный, а руль напоминает диск для метания.

Знаменитый Renault Twingo первого поколения стал основой для оригинального проекта. Миниатюрный городской автомобиль превратили в электрический концепт-кар с необычным дизайном. Об этом сообщает официальный сайт французской компании.

За основу взяли один из первых Renault Twingo 1993 года. Авто доработала известная дизайнер Сабина Марселис из Нидерландов – она превратила Twingo в своеобразный арт-объект.

Культовый хэтчбек остался узнаваемым, но все его кузовные панели новые и выполнены из полупрозрачного пластика. Оптика Renault Twingo стала светодиодной, а колеса закрыты специальными пластиковыми колпаками.

Салон Renault Twingo отделан ярко-красным пластиком. Очень необычно выглядит руль, напоминающий диск для метания. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

Характеристики Renault Twingo не раскрывают. Известно лишь, что компактный хэтчбек получил небольшие мотор и батарею.

Примечательно, что и нынешнее поколение Renault Twingo получило электрическую версию.

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