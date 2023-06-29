закрыть
29 июня 2023, четверг, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Культовый Renault 90-х превратили в оригинальный электромобиль

  • 29.06.2023, 8:50
  • 1,070
Культовый Renault 90-х превратили в оригинальный электромобиль

Кузов нового авто полупрозрачный, а руль напоминает диск для метания.

Знаменитый Renault Twingo первого поколения стал основой для оригинального проекта. Миниатюрный городской автомобиль превратили в электрический концепт-кар с необычным дизайном. Об этом сообщает официальный сайт французской компании.

За основу взяли один из первых Renault Twingo 1993 года. Авто доработала известная дизайнер Сабина Марселис из Нидерландов – она превратила Twingo в своеобразный арт-объект.

Культовый хэтчбек остался узнаваемым, но все его кузовные панели новые и выполнены из полупрозрачного пластика. Оптика Renault Twingo стала светодиодной, а колеса закрыты специальными пластиковыми колпаками.

Салон Renault Twingo отделан ярко-красным пластиком. Очень необычно выглядит руль, напоминающий диск для метания. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

Характеристики Renault Twingo не раскрывают. Известно лишь, что компактный хэтчбек получил небольшие мотор и батарею.

Примечательно, что и нынешнее поколение Renault Twingo получило электрическую версию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский