«Друг предложил: надо помочь хорошему парню из леса с развитием» 29.06.2023, 9:13

Истории белорусов, которые запустили бизнес в озерном крае.

Когда въезжаешь в Глубокский район, начинаешь доставать телефон из сумки, чтобы сделать фото, буквально каждую минуту: «Красиво! Снова красиво! О боже, как же красиво!» А потом сдаешься и просто наблюдаешь: все равно эти озера и поля с собой не увезешь. А вот впечатления и рассказы о местности — можно, пишет onliner.by.

Часто говорят, что главные вещи — это не вещи. Вот так и главные достопримечательности Глубокского района — это не достопримечательности. Это атмосфера. Но поскольку атмосферу сложно нанести на карту, сосредоточимся на том, у чего есть конкретная геолокация.

Вряд ли вы удивитесь, если мы скажем, что Глубокский район славится своими озерами. Помимо красоты озера Шо, побывать здесь стоит как минимум ради того, чтобы сделать удивленное фото с указателем: «А Шо?» Поговаривают, в ясную погоду на дне озера можно увидеть каменные кресты — наследие некрополя. А вот что точно доказано, так это что в Шо внушительные залежи сапропеля, поэтому купание здесь не простое, а оздоравливающее.

Но есть еще один спорный момент. Часть ученых считает, что именно на месте озера находится географический центр Европы. Заранее останавливаем споры: да, их немало в разных странах. Так почему бы не признать еще одного претендента? Тем более соответствующий указатель здесь уже есть.

Неподалеку находится и самое глубокое озеро в Беларуси. По иронии оно называется Долгое. Его максимальная глубина — 53,7 метра. Здесь можно полноценно заниматься дайвингом, и любители этого вида экстрима, конечно же, активно пользуются такой возможностью.

Еще одна неожиданная достопримечательность — единственная в Беларуси пещера. Хотя правильнее будет назвать ее Гиньковская пещерка. На многое не рассчитывайте, это будут приключения ради приключений. Поход к ней через заросший лес по крутому оврагу вы запомните надолго, так что обувь и одежда должны быть соответствующими. Но как еще заполучить эпичную историю о походе к белорусской пещере?

О красотах мы можем говорить еще долго, но это не единственное, что впечатлило в районе. Увы, походы во все заведения общепита, где мы побывали, хотелось стереть из памяти. Выбор мест в целом небольшой, так еще и создается впечатление, что вкусно поесть здесь любят не слишком сильно. В надежде на опровержение мы отправились к местным бизнесам, чтобы разобраться: а получила ли эта удивительная природа достойное обрамление?

«Утрина»: «Природа природой, но комфорт на первом месте»

Первая точка — индейская деревня «Утрина», она же круглогодичный глэмпинг, туристический комплекс и огромная незаселенная территория на самой окраине пущи. Хотя правильнее будет сказать не заселенная людьми: овечки, козы, хаски, лошади живут здесь с большим комфортом.

Первый раз в агроусадьбе мы побывали девять лет назад. Тогда ее история только начиналась.

— Был только парень один в лесу, — шутит о себе Роман, автор всего проекта. Вместе с мамой и братом у него была идея организовать пермакультурный комплекс и развивать альтернативное сельское хозяйство. Со временем идея трансформировалось — сейчас основной акцент делается на комфортном размещении гостей и развлекательной программе для них.

— Приехать сюда мне предложил друг — подумать, как можно помочь хорошему парню с развитием. Оказались мы здесь поздно вечером, и я все думала: как можно было забраться в такую глушь? А с утра поразилась, причем дважды! Во-первых, самому парню, а во-вторых, тому, что он рассказывает.

Тут стояли брезентовые типи с березовыми палками, а он планировал, как в будущем здесь все будет комфортно обустроено для гостей, — вспоминает Наталья.

Стройка на территории постоянно ведется до сих пор. Летом здесь даже принимают гостей только на выходных — в остальное время что-то достраивают и переделывают. Например, уже готов модный домик A-Frame, рядом скоро установят купель. В планах строительство усовершенствованных типи — традиционных жилищ индейцев. В тех, что уже построены, проведены отопление и вентиляция, есть телевизоры.

Конструкцию Роман разрабатывал сам. Признается, что пришлось повозиться — абсолютно на каждом этапе. Чтобы иметь бо́льшую экспертность, он получил строительное образование, сейчас получает биологическое.

— Изначально я планировал одно, но увидел, что людям тяжело — когда их обкусают комары, исколет крапива по пояс или надует в спину после ночи на земле. Поэтому начал больше уходить в сторону комфорта, — рассказывает Роман.

— Наши гости спят на удобных матрасах, но в то же время слышат пение птиц у себя над головой. Находятся в комфортной температуре в любую погоду, но могут на крыльце на свежем воздухе выпить кофе даже в мороз.

Кстати, именно зима — лучший сезон для нас, все расписано максимально плотно.

Возможно, потому что хаски ассоциируются со снегом, — рассказывает Наталья.

Кстати, о хаски. Довольно быстро они стали одной из главных и узнаваемых фишек усадьбы. Сейчас в «Утрине» можно заняться всеми дисциплинами ездового спорта. Да и вообще, программ прогулок с собаками очень много — можно даже искупаться с ними в реке.

Была мысль устроить в усадьбе кроличью деревню, но сами кролики оказались не в восторге от идеи: не хотели контактировать с гостями по команде. Поэтому сейчас здесь царит единственный пушистый — Эдгар. Но на территории есть импровизированный контактный зоопарк. Домашние животные дают немного продуктов (сыр и молоко для гостей), есть поля с картошкой и тыквой. Но многое покупают в соседних агроусадьбах.

Со здоровой конкуренцией в районе вообще все в порядке. Семь агроусадеб объединились и создали кооператив «Велесов путь». Теперь не только не боятся переманивания клиентов, но даже разрабатывают совместные туристические программы. К этой теме мы еще вернемся позже, а пока — «Утрина».

— Мне важно, чтобы было эффектно. И со всеми этими запросами я прихожу к Роману. Говорю ему: хочу, чтобы во время шоу я проводила рукой, и вспыхивал огонь. А он уже ломает голову, как это реализовать, — улыбается Наталья.

— А почему именно типи? — не можем не задать этот вопрос.

На деле все оказалось чуть проще. В усадьбе нужно было принять художественный пленэр, а селить участников было негде. До этого Роман побывал в Карелии, где как раз строили подобные быстровозводимые конструкции. А дальше идея начала развиваться.

— А какие главные сложности? Нельзя же говорить, что все идет легко, безоблачно и гладко.

— А все тяжело, все облачно, ничего гладкого вообще пока не было в нашей работе до этого момента, — отвечает владелец усадьбы. — Хотя я все равно воспринимаю это не только как бизнес — больше как способ самореализации. Так что продолжаем.

Если объективно, 80% всех проблем — это удаленность.

Понадобился особенный гвоздь — нужно 40 километров ехать. Минус два часа рабочего времени в лучшем случае. Кроме того, сами гости долго не хотели приезжать, все туристические фирмы от нас отказывались. Но сейчас ситуация меняется.

Ни одно другое место не подошло бы так для наших задач. Знаете, я и это нашел совершенно случайно — просто заблудился без указателей. А потом понял: это именно то, что я искал.

— Судьба.

Если говорить о прозаическом, то пока усадьба не вышла на самоокупаемость: в нее до сих пор идут деньги от других бизнесов. Но дело не в провальности идеи, а в постоянном усовершенствовании и расширении комплекса. А вот животные последние три года зарабатывают себе на корм полностью самостоятельно. План по закрытию всех финансовых вопросов у комплекса — ближайшие пять лет.

«Тихая гавань»: «У нас всегда дорого и очередь»

Дальше отправляемся в место, которое у многих ассоциируется с хорошим отдыхом вне зависимости от сезона. И это баня. Но мы едем не париться, а наблюдать за производством бань-бочек. Встречает нас жена владельца строительной компании «Тихая гавань» Катерина. В декрете с тремя детьми она параллельно развивает соцсети бренда.

— У Вани еще с девяностых было свое дело — производство окон и дверей. Но со временем, как это часто бывает, он выгорел. А бани мы всегда любили всей семьей. У нас дети с 7 месяцев парятся. Так и совпало: увлечение стало бизнесом — уже четыре года.

Политика у компании четкая: делать качественно, а не дешево. Поэтому больше половины заказов приходит по сарафанному радио.

— Так что я бы назвала наш сегмент средним плюс. Например, «Сундук» стоит 20,5 тыс. белорусских рублей, «Квадро» с полной комплектацией — около 17 тыс., — рассказывает Катя.

Все, что нужно тому, кто хочет поставить у себя на участке баню, — это подготовить столбики под нее. В стоимость сразу включены доставка и установка — получается баня под ключ.

— Пришлось приучать к тому, что просто сделать — этого мало, надо сделать хорошо. Со временем привыкли. Вот, например, после сборки человек с фонариком просматривает каждый сантиметр бани. То же самое будет после покраски. Так что дело не в профессионалах, а в подходе. Даже самый лучший столяр не сделает хорошо все работы. Тут есть люди и без опыта, которые наловчились. Вон на станке у меня парень, который раньше кондуктором в автобусе работал.

Особая гордость владельца — покрасочная камера. На улице бани не красят никогда. Древесину закупают в Беларуси, чтобы не подвергать риску во время долгой доставки. И хранят только внутри помещения.

Иван признается, что в 90% случаев он общается с клиентами лично: сам проводит экскурсии и показывает разные модели. А потом уже создается проект под запросы каждого клиента — с индивидуальными размерами.

— Наша любовь — это индивидуальные заказы и в целом что-то необычное. Например, бани-сундуки в Беларуси делаем только мы. Или вот баня-корабль. Мы подумали: раз бренд называется «Тихая гавань», нужно что-то соответствующее, — рассказывает Катя.

— А сколько может прослужить такая баня?

Собственная баня, конечно же, есть и в семье Ивана и Кати — с куполом с видом на озеро. Такую можно использовать даже как дачный домик: в ней есть кровать.

— Мой папа говорит: «Приеду на пенсии, буду жить в бане. Готов у вас хоть сторожем, хоть садовником быть». Но эта баня — моя любовь, — улыбается Катерина.

Все бани изготавливают под заказ, сделать что-нибудь про запас просто не успевают. Как только на складе появляются выставочные образцы, их тут же забирают.

— Мы были на выставке и познакомились с конкурентами. И один говорит другому: «А давай купим у них баню и выставим у нас как образец!» А тот отвечает: «Ты что, дурак? А как же мы ее после заказа повторим?» Посмеялись от души. Но в нашем деле и не такое бывает, — делится наблюдениями Катя.

«Краіна мар»: «А что на корову денег не хватило?»

В конце заезжаем в гости в еще одну усадьбу, которая входит в «Велесов путь». Но специфика здесь совсем другая. Если «Утрину» стараются превратить в многофункциональный комплекс, то в «Краіне мар» выбрали свой монопродукт — козий сыр.

— За последнее время у нас произошло важное изменение: поменялся сыровар. Раньше этим занималась моя жена Оксана. Но у нее отлично получается представлять нашу усадьбу на выставках и ярмарках: язык длинный, так что она занялась коммуникациями. Вот сегодня она, например, в Новополоцке.

А я консерватор: люблю только со своей кочки квакать, меня сложно куда-то вытащить. Поэтому я начал варить сыр. Как итог, другие руки — другой сыр, — рассказывает хозяин усадьбы Вячеслав.

На стол хозяин ставит большой поднос с самыми разными видами сыра — на дегустацию. Есть коровьи, есть козьи, а есть смешанные. Всего в хозяйстве 60 козочек, а коровье молоко берут по соседству.

— Специфика работы в том, что ты должен постоянно находиться на месте, каждый день с утра до вечера. Что-то надо перевернуть, добавить, убрать — не уедешь. Выходных нет, отпусков и подавно. Даже когда ты весь день на месте, брак случается.

Сейчас в интернете можно найти сколько угодно инструкций — ради бога. Но научиться чему-то можно только практикой. Я бы даже сказал ценой своих ошибок.

Свою тонну брака я уже выбросил.

Интересуемся: а как сейчас устроен бизнес? По словам хозяина, бо́льшую часть дохода приносят экскурсии — в выходной день может быть и пять подряд. Часто заезжают целыми автобусами, но приходят гости и из соседних агроусадеб. При желании можно заказать мастер-класс по сыроварению. Как-то девушка захотела тянуть сыр чечил.

— А спрос на козий сыр изменился за последние годы?

— Даже когда Оксана варила сыр в кастрюле на плите, народ его охотно покупал — просто потому, что это вкусно. И я не могу сказать, что тот же творог, адыгейский или плавленый сыр — это какой-то элитный продукт. Но вкус у него совершенно другой, не как у магазинного. Ведь он из настоящего цельного молока.

Стоит такой продукт, соответственно, дороже. Цены начинаются от 25 рублей за килограмм и доходят до 80. Самый дорогой — сушеный сыр курут, который в процессе приготовления становится легче в три раза. Самый необычный — булет, в который добавляется определенный набор специй с полынью.

Тем не менее ситуаций, когда сыр остается невостребованным, нет. В среднем Вячеслав изготавливает по 22 килограмма сыра в день. Бывает, что в хозяйстве избыток молока и получается много сыра. Сразу реализовать его не успевают, но он выдерживается и становится только более ценным.

Зимой спрос на сыр обычно сильно превышает предложение, особенно к Новому году. У «Краіны мар» уже был опыт сотрудничества с магазинами — не понравилось. Но сейчас есть новое предложение: сыр на реализацию готовы забирать два магазина в Минске и два в Логойске.

— А почему вы выбрали именно коз, а не коров?

— Мы их боимся, они слишком большие. И пчел тоже боимся, поэтому их у нас никогда не будет, — отшучивается Вячеслав. — А вообще, у нас было большое желание жить в деревне и не было никакого желания работать в совхозе. Хочешь жить в деревне — надо чем-то кормиться. Это либо овощи, либо молоко, либо мясо. В свое время у нас были и поросята, и бараны. Но в какой-то момент баранина перестала пользоваться таким спросом. А козочки у нас были параллельно. Вот мы и решили сделать акцент на сыре.

А козочки — они же очень милые. Добрые. Но хитрые, конечно. Отгрызть что-нибудь, шнурок развязать, свистнуть еду из рюкзака и втихаря куда-нибудь сбежать — это все про них.

— А насколько ожидания от такого бизнеса совпали с реальностью?

— Да мне кажется, что превзошли. Наше дело получило развитие. Я бы сказал, что у нас получается, но не без труда и проблем. А сложности случаются даже на ровном месте. Вот на днях пропало электричество. Проблема? Суперпроблема! Хорошо, что я инженер-электрик по одному из образований. А так могло бы в целую катастрофу превратиться. И так постоянно.

То, что это сложно, доказывается тем, как мало людей готовы уехать в деревню и начать свое дело с нуля.

Оксана до сих пор иногда говорит: «Все брошу и уеду в Африку».

— Но наверняка и там своих козочек найдет.

— Это точно.

Еще одна сложность — поиск толковых помощников. Причем критерии невысокие: изначально даже в сельском хозяйстве не обязательно разбираться. Но самые молодые местные «девушки на выданье», по словам Вячеслава, уже все перешагнули 70-летний рубеж. Сейчас в сыроварне у мастера стажируется помощница, которой пока можно доверять только элементарные задачи.

— Я делаю один и тот же сыр уже полтора года, но только сейчас начинаю понимать, как правильно с ним взаимодействовать. Но научить можно любого, я уверен. Вопрос только в практике, практике и практике, — объясняет Вячеслав.

В планах у хозяев покупка нового оборудования — механической прессовки. Это позволит делать не только полутвердые, но и твердые сыры. Хранить их можно будет по несколько лет.

— Мы до сих пор периодически слышим: «А на корову что, денег не хватило?» Или: «Коза — это не скотина». Комментариев на эти высказывания нет. Мы просто продолжаем заниматься своим делом, чтобы со временем слышать их пореже.

Если вы уже готовы заправлять машину, чтобы отправиться в путешествие, мы все продумали и составили для вас карту. Нанесли на нее все бизнесы из нашего текста, красивые места и другие известные агроусадьбы района. Часть из них, кстати, тоже входят в «Велесов путь».

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