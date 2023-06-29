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«Дело ведь не в деньгах, а в принципе»

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  • 29.06.2023, 9:21
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«Дело ведь не в деньгах, а в принципе»

История белоруса, которого включили в базу «тунеядцев».

В июне в Беларуси обновили базу «тунеядцев», в следующий раз эту процедуру повторят в августе. При этом количество не занятых в экономике чиновники по-прежнему держат в секрете. О том, как легко попасть в такой список и какие это влечет последствия, «Зеркалу» рассказал политолог Денис Тихоненко, которого чиновники отнесли к «тунеядцам».

Дениса Тихоненко отнесли к так называемым «тунеядцам» в октябре 2021 года. Уведомления об этом мужчина не получал. Говорит, просто в очередной жировке увидел повышенные тарифы на некоторые виды коммунальных услуг.

— Я сразу же обратился в местную администрацию за разъяснениями. Они переадресовали мое обращение в Единый расчетно-справочный центр, откуда я получил ответ не по существу, — отмечает политолог.

К тому времени он уже пару лет жил и работал не в Беларуси и не видел логики в таком решении властей. Тогда он обратился в местную администрацию, чтобы подтвердить, что занятость за границей.

— Получил ответ, что, согласно новому постановлению Совмина, касающемуся «тунеядского» декрета, проживающие за границей граждане Беларуси, даже трудоустроенные, считаются «тунеядцами» в своей стране (что абсурдно по сути). На мое требование предоставить копию решения о включении меня в «тунеядские» списки администрация ответила отказом. Я знаю лишь дату и номер этого решения. Но продолжать переписку с местной администрацией потеряло всякий смысл, — рассказывает он.

Напомним, те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта прошлого года считаются «тунеядцами». Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

Главное последствие включения в списки не занятых в экономике — повышенные тарифы на некоторые коммунальные услуги. Но для Дениса они выросли незначительно.

— В квартире со мной прописан еще один человек. Его часть, в данном случае половина стоимости услуг, осталась неизменной. Возросла лишь моя половина.

Этот рост не сильно отразился на финансовом состоянии семьи, в первую очередь благодаря тому, что размер семейного бюджета достаточно высокий.

— Но дело ведь не в деньгах, а в принципе. С 2019 года я не проживаю в Беларуси, соответственно, не пользуюсь никакими услугами «социального» государства. Более того, я не пользуюсь коммунальными услугами в своей собственной квартире. Почему я должен вдруг что-то оплачивать по более высоким тарифам, да еще быть заклейменным статусом «тунеядца»? Это не просто несправедливо, это абсурд! — возмущается Денис Тихоненко. — Конечно, неприятно, что из-за какой-то чиновничьей дурости на ровном месте тебя записали в «тунеядцы». Но в сегодняшней Беларуси уже мало чему удивляешься, когда за лайки граждане становятся экстремистами, а любая критика власти приравнивается к террористической деятельности. После такого просто не хочется возвращаться в Беларусь даже проездом. Наверняка лукашенковская власть этого и добивается. Но тогда в Беларуси скоро останутся только чиновники, кормить которых будет некому.

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