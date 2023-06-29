Шустер: Китай может стукнуть пригожинской кувалдой по голове Путина 4 29.06.2023, 9:28

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Пекин имеет веские аргументы для прекращении войны в Украине.

Китай способен убедить Россию остановить начатую этой страной войну в Украине. Такое мнение в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

«Может ли Китай одним махом остановить войну? Думаю, что по большому счету мог бы. Не как [в 1960 году Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев ботинком по подиуму Организации Объединенных Наций, но кулаком по столу, что-то в этом роде», – предположил журналист.

«Лучше кулаком по голове [президента страны-оккупанта РФ Владимира] Путина, что-то в этом роде», – предложила Бацман.

Шустер развил мысль.

«Да, кувалдой пригожинской [по голове Путина]». Я думаю, что Китай может [остановить войну]», – заявил он.

Телеведущий подчеркнул, что обсуждает эту возможность на уровне ощущений.

«Что там происходит в кулуарах и под этими коврами, знать очень сложно. Но я думаю, что сегодняшний Китай [может заставить РФ прекратить войну в Украине] и [определяющим является] то, насколько от него зависит Россия – а она зависит полностью, абсолютно... Если нет Китая – Россия умирает медленной и мучительной смертью. Китай может, было бы желание», – подытожил Шустер.

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