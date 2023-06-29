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Хор из Красного костела cпел на площади Святого Петра в Ватикане

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  • 29.06.2023, 9:37
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Хор из Красного костела cпел на площади Святого Петра в Ватикане

Возле резиденции Папы Франциска прозвучала молитва за Беларусь.

«Малюся за цябе, Беларусь», — прозвучало на площади Святого Петра. В составе белорусской делегации, которая привезла в Ватикан копии почитаемых в Беларуси икон Божией Матери, был хор костела Святых Симеона и Елены в Минске «Голас душы», сообщает Белорусская служба Ватиканского радио.

Хор исполнил несколько многоголосых богородичных белорусских песнопений, придав аудиенции с понтификом более торжественный характер.

Когда Папа приблизился к белорусским паломникам, хор исполнил в его честь Plurimos annos с пожеланием долгих лет жизни.

Папа Франциск благословил копии икон, а также получил в дар список иконы Матери Божьей Будславской.

Напомним, что в результате загадочного пожара, случившегося в Красном костеле Минска 26 сентября, святыня была закрыта, а верующим даже запретили молиться возле нее. Церковь отключили от всех коммуникаций. Мингорисполком заявил, что владелец здания, КУП «Минская спадчина», не может выполнять обязательства по договору, и потребовал от религиозной общины освободить здание от движимого имущества для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Сейчас службы прихода проходят в кафедральном костеле.

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