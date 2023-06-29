«Об этом нам сообщат не скоро»: Гиркин раскрыл тайну мятежа Пригожина

«Об этом нам сообщат не скоро»: Гиркин раскрыл тайну мятежа Пригожина2
- 29.06.2023, 9:39
- 12,526
Кремль понес куда более значительные потери.
Говоря о мятеже Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер», Кремль признает потери только пилотов ВКС РФ. На самом деле в боях с повстанцами погибли и солдаты наземных войск.
Такую информацию 28 июня обнародовал российский чекист, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Диалог.UA.
Власти РФ признали потери в ходе вагнеровского мятежа, но скрывает детали. Число погибших военных и гражданских в ходе тех событий 23-24 июня не раскрывается, как и личности погибших, А их было немало, уверяет Стрелков.
«По моим данным, (...) погибшие российские военные были не только в воздухе, но и на земле. Но в рамках «отмазывания» бывшего мятежника, а теперь снова героя России по фамилии Пригожин об этом нам сообщат не скоро», - написал военный преступник.
Известно, что в ходе мятежа «вагнеровцы» сбили 6 вертолетов и самолет «Ил-22» ВКС РФ. Предварительно, тогда были ликвидированы около 20 профессиональных военных летчиков РФ.
В боях с «вагнеровцами» военная авиация РФ наносила авиаудары по оживленным трассам, где находилось много гражданских.
О пострадавших информации нет, хотя сам Пригожин рассказывал о разбитом автобусе с местными жителями.
Показательно, что никакого наказания за это Пригожин и «Вагнер» не понесли. Кремль, чтобы остановить поход повстанцев на Москву, гарантировал им иммунитет от уголовного преследования и свободный выезд в Беларусь.