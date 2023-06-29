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«Об этом нам сообщат не скоро»: Гиркин раскрыл тайну мятежа Пригожина

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  • 29.06.2023, 9:39
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«Об этом нам сообщат не скоро»: Гиркин раскрыл тайну мятежа Пригожина

Кремль понес куда более значительные потери.

Говоря о мятеже Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер», Кремль признает потери только пилотов ВКС РФ. На самом деле в боях с повстанцами погибли и солдаты наземных войск.

Такую информацию 28 июня обнародовал российский чекист, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Диалог.UA.

Власти РФ признали потери в ходе вагнеровского мятежа, но скрывает детали. Число погибших военных и гражданских в ходе тех событий 23-24 июня не раскрывается, как и личности погибших, А их было немало, уверяет Стрелков.

«По моим данным, (...) погибшие российские военные были не только в воздухе, но и на земле. Но в рамках «отмазывания» бывшего мятежника, а теперь снова героя России по фамилии Пригожин об этом нам сообщат не скоро», - написал военный преступник.

Известно, что в ходе мятежа «вагнеровцы» сбили 6 вертолетов и самолет «Ил-22» ВКС РФ. Предварительно, тогда были ликвидированы около 20 профессиональных военных летчиков РФ.

В боях с «вагнеровцами» военная авиация РФ наносила авиаудары по оживленным трассам, где находилось много гражданских.

О пострадавших информации нет, хотя сам Пригожин рассказывал о разбитом автобусе с местными жителями.

Показательно, что никакого наказания за это Пригожин и «Вагнер» не понесли. Кремль, чтобы остановить поход повстанцев на Москву, гарантировал им иммунитет от уголовного преследования и свободный выезд в Беларусь.

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