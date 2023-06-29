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В условиях международной изоляции в Гомеле празднуют успехи в несуществующих видах спорта

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  • 29.06.2023, 9:47
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В условиях международной изоляции в Гомеле празднуют успехи в несуществующих видах спорта

Сами придумали, сами победили.

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, к слову бывший замминистра спорта и туризма Беларуси, в своем телеграм-канале поздравил гомельчан с наградами Чемпионата Европы по спортивному метанию ножа.

Как отмечает «Флагшток», госСМИ рассказали об участниках соревнований. Все они оказались из военных структур:

«Участие в международном турнире приняли воспитанники клуба «Лазурит» войсковой части 5525 внутренних войск МВД Беларуси. С самого начала состязаний они успешно выступали в категории участников 12–13 лет и добились успеха».

Кроме белорусских участников на соревнованиях присутствовали представители РФ.

Громкое название соревнований не должно вводить в заблуждение. Такого вида спорта нет среди признанных Международным олимпийским комитетом. Зато его считает таковым Министерство спорта РФ, которое и пропагандирует данные состязания. На первых порах в соревнованиях участвовали только жители российских регионов. Но со временем россияне начали привлекать и иностранцев, что дало возможность называть турниры международными.

В условиях международных санкций в отношении российского спорта приходится участвовать и в непризнанные МОК состязаниях.

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