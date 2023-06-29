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«Выгрызают» каждый метр: ВСУ продвинулись на двух направлениях

  • 29.06.2023, 9:48
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«Выгрызают» каждый метр: ВСУ продвинулись на двух направлениях

Украинская армия наносит серьезные потери противнику.

Украинские военные продолжают контрнаступление на линии фронта, «выгрызая» каждый метр. У сил обороны есть продвижение сразу на двух направлениях от 1,2 до 1,5 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Юг

По данным Маляр, на направлении «Ровнополь - Володино» ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.

«На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона», - рассказала она.

Восток

На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

«В направлении Клищиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м», - добавила Маляр.

Как она добавила, противник пытается удержать занятые позиции, производит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

Бахмут

Борьба идет на флангах города. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами.

«Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои», - добавила Маляр.

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