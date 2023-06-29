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Британская разведка пояснила ценность сбитого взбунтовавшимися «вагнеровцами» Ил-22М

  • 29.06.2023, 10:01
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Британская разведка пояснила ценность сбитого взбунтовавшимися «вагнеровцами» Ил-22М

Потеря скажется на военных действиях в Украине.

Россия использовала самолеты Ил-22M для управления силами вторжения в Украину. Потеря одного из них окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, по сообщениям, 24 июня силами ПВО группы «Вагнер» были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М. Ил-22M является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, активно используемых как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи.

По данным британской разведки, эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Как ценные активы, они действовали в пределах безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

Потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

«В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций», - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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