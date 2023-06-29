Названо лучшее народное средство от мошек дома 2 29.06.2023, 10:08

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Избавитесь раз и навсегда.

Многие хозяйки сталкиваются с нежелательными соседями в квартире. Иногда это тараканы или муравьи, а иногда мошки, которые появляются из ниоткуда. С этой проблемой сталкиваются все, у кого дома есть растения, или овощи и фрукты хранятся не в холодильнике. Мошкара создает кучу проблем, а вот избавиться от нее, кажется, невозможно.

УНИАН разбирался, как избавиться от мошек на кухне народными средствами.

Почему в доме появились мошки – о причинах вы даже не догадывались

Любое насекомое появляться в квартире или доме, когда появляются благоприятные для его жизни условия, и мошки не исключение. Разберем основные причины появления мошкары.

Во-первых, мошки любят высокую влажность и гниение овощей и фруктов. В связи с этим стоит позаботиться о том, чтобы испорченные продукты вовремя были выброшены и вынесены из дома.

Во-вторых, если у вас дома есть цветы, то они тоже могут стать причиной появления мошек. Чтобы этого избежать этого, необходимо следить за уровнем влажности.

Как быстро и эффективно избавиться от мошек – действенный способ

Есть один действенный метод, который качественно борется с мошками в квартире. Для этого понадобиться молоко и формалин в пропорциях один к одному.

Смешайте ингредиенты и налейте в небольшую емкость. "Ловушку" оставляем в месте скопления насекомых и результат не заставит себе ждать.

Как избавиться от мошек на кухне народными средствами – есть у каждого

Самое хорошее средство от мошек - обычный столовый уксус, который есть у каждого на кухне, но лучше взять яблочный. Пол-литровую банку необходимо наполнить водой примерно на половину и добавить туда столовую ложку уксуса и немного средства для посуды или жидкое мыло.

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