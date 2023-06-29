Пригожин готовит «новый Октябрь» 3 Игорь Эйдман

29.06.2023, 10:13

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При следующей попытке все должно быть «без шума и пыли».

Чем сейчас занимается Пригожин? Уверен, что он готовит новый переворот с помощью своих людей в армии и спецслужбах. Он отскочил только потому, что испугался бойни под Москвой, понял, что она для него крайне опасна. Но это было временное отступление. Такие люди не останавливаются. Тем более он уже почувствовал фарт и силу.

К тому же Пригожин не может не понимать, что Путин неизбежно будет мстить ему за унижение, за собственный позорный страх. Если он не устранит Путина, Путин убьет его.

Июньский мятеж для Пригожина был вынужденным фальстартом, как для Ленина - июльские беспорядки 1917 года. Потом Ленин прятался в шалаше в Разливе, а Пригожин - в Беларуси, в гостиничном номере без окон, как пишет американская пресса.

Ленин вскоре организовал успешный Октябрьский переворот. Пригожин тоже неизбежно будет готовить свой Октябрь.

Даже если, как пишут в телеграме, Суровикина посадили, у Пригожина, несомненно, осталось еще множество прикормленных людей в армии и спецлужбах. Он может опереться на них в будущем заговоре.

При следующей попытке Пригожина все должно быть «без шума и пыли». Его агенты и союзники из руководства силовых структур в Москве просто постраются арестовать Путина и принудить его отречься от престола, вероятно, в пользу пригожинского партнера Дюмина. А дальше будет выступление Путина по ТВ у стиле: я устал, я мухожук.

Вот таким он может быть - Октябрь Пригожина.

Игорь Эйдман, t.me

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