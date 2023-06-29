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Сырский показал эффектные кадры зачистки позиций россиян под Бахмутом

  • 29.06.2023, 10:15
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Сырский показал эффектные кадры зачистки позиций россиян под Бахмутом

Один захватчик решил сохранить себе жизнь и сдался в плен.

Украинская армия продолжает продвигаться на Бахмутском направлении. Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский показал зачистку позиций оккупантов бойцами 2-го механизированного батальона 22 ОМБр.

Указывается, что в результате в плен взят один захватчик, пишет УНИАН

«Бахмутское направление. В результате удачных штурмовых действий военнослужащих 2 механизированного батальона 22 ОМБр были зачищены позиции противника и захвачено в плен оккупанта», - говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского. 

На кадрах видно, как военнослужащие ВСУ сперва палят по окопам россиян гранатами, продвигаясь в сторону противника. Вскоре группа захватчиков покидает позиции, но «двухсотятся». Выжить удалось россиянину, которого в тот же момент взяли в плен. 

Контрнаступление ВСУ - ситуация на фронте

По состоянию на 28 июня Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях и имели успех под Бахмутом.

В частности, подтверждено получение контроля над Курдюмовской дамбой. Также ВСУ закрепляются в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки. 

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