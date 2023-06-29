Мигранты атаковали польский патруль с территории Беларуси 3 29.06.2023, 10:23

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Пограничников забросали камнями.

Мигранты снова бросали камни в польский патруль. Об этом говорится в сводке Погранохраны Польши.

Попыток нарушений в среду 28 июня было меньше. Всего пограничники заметили на границе 151 мигранта против 176 во вторник.

Сообщается, что на участке заставы в Мельнике, группа из 10 мигрантов ушла вглубь белорусской территории при появлении польского патруля, однако напоследок потенциальные нарушители границы забросали его камнями. Никто не пострадал.

Двое граждан Камеруна смогли переправиться через пограничную речку Источанка. Также пограничники задержали двух граждан Украины и Грузии.ю Они перевозили девять мигрантов из Сирии, Индии, Судана и Шри-Ланки.

В Литве в среду было три попытки нарушения границы. Латвийские пограничники сообщили о 22 мигрантах.

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