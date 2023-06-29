Шольц: Заговор Пригожина ослабил Путина 1 29.06.2023, 10:26

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Олаф Шольц

Властные структуры Кремля дали трещину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный мятеж главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ослабил российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, позиции Путина не так cильны, как он утверждает.

«Я считаю, что он ослаблен, потому что это показывает, что автократические структуры, властные структуры дали трещину и что он отнюдь не сидит так прочно и крепко в седле, как он продолжает повсюду утверждать», — сказал Шольц в интервью немецкому изданию ARD.

Канцлер заявил, что ситуация в России остается напряженной, и что Германия будет действовать осторожно.

«Россия – ядерная держава. Поэтому мы всегда должны внимательно смотреть, когда возникают опасные ситуации, а это - опасная ситуация», – сказал он.

Щольц не стал комментировать вопрос о том, считал ли бы он желательным отстранение Путина от власти.

«В конце концов, мы не знаем, придет ли кто-то лучше или хуже после Путина», — сказал Шольц.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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