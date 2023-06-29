Будславский фест собирает тысячи пилигримов со всей Беларуси 29.06.2023, 10:29

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В этом году он посвящен 25-летию коронации чудотворной иконы.

С 30 июня по 1 июля в костеле в Будславе пройдет традиционный фестиваль, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

В этом году он посвящен 25-летию коронации чудотворной иконы Матери Божией Будславской.

По дорогам к святыне идут тысячи пилигримов из разных уголков страны. Они преодолевают дожди, ливни и жару. В деревнях их радушно встречают местные жители с хлебом и солью.

Торжества в Будславе пройдут под девизом «Марыя — Каралева Беларусі». В фестивале также примет участие особый посланник Папы Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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