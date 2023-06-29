закрыть
29 июня 2023, четверг, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Будславский фест собирает тысячи пилигримов со всей Беларуси

  • 29.06.2023, 10:29
  • 1,032
Будславский фест собирает тысячи пилигримов со всей Беларуси

В этом году он посвящен 25-летию коронации чудотворной иконы.

С 30 июня по 1 июля в костеле в Будславе пройдет традиционный фестиваль, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

В этом году он посвящен 25-летию коронации чудотворной иконы Матери Божией Будславской.

По дорогам к святыне идут тысячи пилигримов из разных уголков страны. Они преодолевают дожди, ливни и жару. В деревнях их радушно встречают местные жители с хлебом и солью.

Торжества в Будславе пройдут под девизом «Марыя — Каралева Беларусі». В фестивале также примет участие особый посланник Папы Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский