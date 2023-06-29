Белорусам на заметку: рейтинг лучших университетов Польши
- 29.06.2023, 10:37
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Лучшие польские вузы находятся в Варшаве и Кракове.
Ягеллонский университет в Кракове и Варшавский университет оказались на первом месте в рейтинге лучших польских вузов. Среди негосударственных университетов лучшей является Академия Леона Козьминского в Варшаве.
Сайт телеканала tvn24.pl публикует рейтинг вузов.
Лучшие государственные университеты
1. Ягеллонский университет в Кракове — 100,0.
1. Варшавский университет — 99,6.
3. Варшавский политехнический институт — 88,0.
4. Университет им. Адама Мицкевича в Познани — 83,6.
4. Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташича в Кракове — 83,1.
6. Политехнический институт Гданьска — 80,9.
7. Варшавский медицинский университет — 75,2.
8. Вроцлавский политехнический университет — 74,2.
9. Гданьский медицинский университет — 73,5.
9. Лодзинский политехнический университет — 73,0.
Рейтинг негосударственных университетов 2023 года:
1. Академия Леона Козьминского в Варшаве — 100,0.
2. SWPS университет гуманитарных наук в Варшаве — 87,1.
3. Академия WSB в Домброве Гурничей — 75,6.
4. Университет Лазарского в Варшаве — 73,5.
5. Академия финансов и бизнеса Vistula — 71,5.
6. Польско-японская Академия компьютерных технологий — 64,3.
7. Collegium Civitas в Варшаве — 61,6.
8. Академия экономики и гуманитарных наук в Варшаве — 58,7.
8. Ягеллонская академия в Торуни — 58,2.
10. Нижнесилезский университет DSW во Вроцлаве — 57,6.