СМИ: Трех российских генералов подозревают в содействии бунту Пригожина 2 29.06.2023, 10:37

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Кто, кроме Суровикина, мог поддержать мятежников?

В РФ трех генералов подозревают в том, что они помогали мятежному главарю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Среди них и генерал армии РФ Сергей Суровикин, известный как «сирийский мясник», сообщает «Главред».

Как пишет Telegram-канал «Генерал СВР», Суровикин якобы признался в том, что помогал Пригожину на этапе подготовки мятежа, но теперь раскаивается.

По данным канала, 28 июня российский диктатор Владимир Путин, находясь на Валдае, принимал доклады и провел в режиме видеосвязи несколько совещаний.

«Президенту доложили о работе, проведенной с несколькими военными генералами-предателями, которые, по мнению представителей руководства силового блока, помогали Пригожину организовать и осуществить попытку мятежа. Все три генерала-предателя взяты под особый контроль и ограничены в действиях», - говорится в сообщении.

Президенту показали видеоматериалы допроса генерала армии Сергея Суровикина, «который после применения к нему мер физического и морального воздействия, сознался, что оказывал поддержку Пригожину на этапе подготовки мятежа, но после первых призывов главы ЧВК к военному мятежу, осознал свои ошибки, вину и ответственность, и выступал с заявлением резко осуждающим действия против центральной власти в России».

Генерал СВР пишет, что Путин решил не демонстрировать российским элитам и народу «раскол и отступничество в армии». При этом решение вопроса с Суровикиным он отложил.

«Если в ближайшее время будет объявлена отставка министра обороны Сергея Шойгу и выдвижение на его место Алексея Дюмина (губернатор Тульской области, - ред.) , это будет означать, что президент отстранен от принятия решений и происходит попытка государственного переворота», - добавили на канале, пообещав раскрыть подробности позже.

Как сообщал сайт Charter97.org, по данным The New York Times, бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Российский военкор Владимир Романов заявил, что генерал Сергей Суровикин находится в СИЗО «Лефортово» с 25 июня.

Кроме того, источники, близкие к Министерству обороны РФ, подтвердили журналистам издания The Moscow Times информацию об аресте генерала Сергея Суровикина в связи с мятежом ЧВК «Вагнера».

Сам Суровикин третий день не выходит на связь со своей семьей, его охрана тоже не отвечает, заявил бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов.

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