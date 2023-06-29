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В России массово отравили детей в летнем лагере

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  • 29.06.2023, 10:47
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В России массово отравили детей в летнем лагере

Начата проверка.

Случаи отравления зафиксировали в российском детском лагере «Белые горы» 28 июня. В медпункт с жалобами обратились 70 детей от восьми до 16 лет, восьмерых из них госпитализировали. Роспотребнадзор решил приостановить работу лагеря, сообщает РБК.

Прокуратура Амурской области организовала проверку после отравления 70 детей в лагере «Белые горы», сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратились 70 детей. Всего в лагере отдыхают 275 несовершеннолетних. Причина произошедшего устанавливается», — говорится в сообщении.

Свою проверку проводит и региональное управление Следственного комитета. «В рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в учреждении», — уточнили в ведомстве.

Случаи отравления зафиксировали в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области 28 июня. По данным телеграм-канала Baza, в медпункт с жалобами обратились 70 детей от восьми до 16 лет. По словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой. В лагерь направили представителя регионального управления Роспотребнадзора.

Позже Роспотребнадзор решил приостановить работу лагеря. «В ходе расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке и факты неинформирования управления администрацией и медицинским персоналом лагеря о случаях возникновения заболевания среди детей», — сообщили там. По данным ведомства, восемь детей попали в больницу, остальных отправят домой.

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