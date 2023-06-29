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Лукашенко еще хуже, чем Путину

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  • Сергей Таран
  • 29.06.2023, 10:50
  • 3,666
Лукашенко еще хуже, чем Путину

У диктатора осталась лишь паранойя быть преданным «своими».

Лукашенко еще страшнее, чем Путину. Потому что если Путин боится внутренних заговоров и Запада, то Лукашенко боится не только внутренних белорусов и Запада, а еще и самого Путина. Тот давно хотел окончательно подмять под себя белорусские земли, чтобы управлять границей с НАТО и прямым выходом на Киев без посредников.

Поэтому сейчас Лукашенко из кожи лезет чтобы доказать болотному фюреру, что он ему еще нужен, потому что может выполнять незаменимые поручения, – например, пригреть Пригожина, но так, чтобы каждый его шаг был известен в Кремле, или – пугать Запад «полученным» ядерным оружием, но так, чтобы ключи управления оставались в Москве.

Не надо искать в поступках Лукашенко стратегических расчетов или величественных мотивов. Это просто страх. Страх быть умноженным на ноль. У Лукашенко давно нет искренних союзников, - ни на Западе, ни на востоке. Осталась лишь паранойя быть преданным «своими».

Такой страх - неизбежная судьба всех диктаторов - от Нерона до Сталина - в действиях которых часто ищут особых мотивов, а мотив часто был примитивно прост - просто выжить. Выжить в аду на Земле, который они сами себе построили.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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