Ученые: Предки человека могли «застать» динозавров
- 29.06.2023, 10:59
Новый углубленный анализ окаменелостей наконец-то дает ответ.
Среди исследователей долгое время бушевали споры о том, когда впервые возникли плацентарные млекопитающие – группа, включающая людей, собак и летучих мышей, пишет techinsider.
Некоторые полагают, что они уже существовали во времена динозавров до того, как астероид врезался в Землю, вызвав катастрофические разрушения. Новый углубленный анализ окаменелостей наконец-то дает ответ — наши предки сосуществовали с динозаврами в течение короткого времени, прежде чем рептилии вымерли.
До сих пор окаменелости плацентарных млекопитающих были найдены только в породах возрастом моложе 66 миллионов лет, то есть в момент столкновения астероида с Землей.
Это колоссальное событие уничтожило всех динозавров, за исключением птиц и других мелких животных, таких как ящерицы и лягушки.
В новой статье, опубликованной в журнале Current Biology, команда палеобиологов использовала статистический анализ окаменелостей, чтобы определить, существовали ли плацентарные млекопитающие до массового вымирания динозавров или нет.
Было показано, что приматы, группа, включающая в себя родословную человека, а также лагоморфы — кролики и зайцы — и плотоядные — собаки и кошки — эволюционировали непосредственно перед массовым вымиранием, что означает, что наши предки «застали» динозавров.
По словам исследователей, после того, как животные пережили столкновение с астероидом, плацентарные млекопитающие быстро диверсифицировались, возможно, из-за отсутствия конкуренции со стороны динозавров.