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Ученые: Предки человека могли «застать» динозавров

  • 29.06.2023, 10:59
Ученые: Предки человека могли «застать» динозавров

Новый углубленный анализ окаменелостей наконец-то дает ответ.

Среди исследователей долгое время бушевали споры о том, когда впервые возникли плацентарные млекопитающие – группа, включающая людей, собак и летучих мышей, пишет techinsider.

Некоторые полагают, что они уже существовали во времена динозавров до того, как астероид врезался в Землю, вызвав катастрофические разрушения. Новый углубленный анализ окаменелостей наконец-то дает ответ — наши предки сосуществовали с динозаврами в течение короткого времени, прежде чем рептилии вымерли.

До сих пор окаменелости плацентарных млекопитающих были найдены только в породах возрастом моложе 66 миллионов лет, то есть в момент столкновения астероида с Землей.

Это колоссальное событие уничтожило всех динозавров, за исключением птиц и других мелких животных, таких как ящерицы и лягушки.

В новой статье, опубликованной в журнале Current Biology, команда палеобиологов использовала статистический анализ окаменелостей, чтобы определить, существовали ли плацентарные млекопитающие до массового вымирания динозавров или нет. 

Было показано, что приматы, группа, включающая в себя родословную человека, а также лагоморфы — кролики и зайцы — и плотоядные — собаки и кошки — эволюционировали непосредственно перед массовым вымиранием, что означает, что наши предки «застали» динозавров.

По словам исследователей, после того, как животные пережили столкновение с астероидом, плацентарные млекопитающие быстро диверсифицировались, возможно, из-за отсутствия конкуренции со стороны динозавров.

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