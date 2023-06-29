Вратарь могилевского «Днепра» ушел в запой и не поехал на матч 2 29.06.2023, 11:14

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Владимир Журов

Тренер футбольного клуба заявил, что Журов отчислен из команды.

Тренер футбольного могилевского «Днепра», который играет в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу, Сергей Кузьминич рассказал о том, почему основной вратарь команды Владимир Журов не принимал участие в матче против «Макслайна», пишет «Трибуна». Ситуация для белорусского футбола не совсем типичная. Журов, по словам тренера, «забухал»:

– И мне хочется, чтобы он понес за это наказание. У нас предстоял матч с «Макслайном» на выезде, а он перестал появляться на тренировках. Пропустил из-за этого два подряд дня тренировок – пятницу и субботу, включая и предыгровое занятие – накануне нашей воскресной встречи. Естественно, и на нее саму он тоже не поехал.

– Как думаете, почему такое с Журовым случилось?

– Потому что алкоголик. Что теперь с ним будет? Не знаю. Будет возле магазина стоять. Он для меня пропащий человек.

Журов, по словам тренера, отчислен из команды.

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