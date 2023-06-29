Разведка США узнала, что будет с ЧВК «Вагнер» в Африке 1 29.06.2023, 11:29

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Перехвачено указание Кремля.

Российские власти сообщили руководству стран Африки и Ближнего Востока, в которых действует ЧВК «Вагнер», что силы организации теперь будут подчиняться Кремлю, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, уже через несколько часов после остановки колонн «Вагнера» замминистра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «Вагнер» больше не будет действовать в стране самостоятельно.

Дипломаты МИД также позвонили президенту Центральноафриканской Республики, среди личных телохранителей которого есть «вагнеровцы», и заверили его, что кризис в России не остановит российскую деятельность в Африке.

Кроме того, самолеты МЧС вылетели из Сирии в Мали, где находится одна из ключевых баз «Вагнера». Бойцы «Вагнера», действующие в Сирии, получили приказ прибыть на авиабазу Минобороны в городе Латакия, сообщили WSJ два источника.

Они подчинились приказу. В Мали, по словам офицера разведки США, с которым поговорили журналисты газеты, наемники получили приказ оставаться на местах и продолжать выполнять обязанности.

Как рассказали газете источники, всплеск дипломатической активности отражал попытку Путина заверить партнеров России в Африке и на Ближнем Востоке, что деятельность «Вагнера» в этих регионах продолжится, но теперь у наемников будет другое руководство.

Около 6 тысяч сотрудников «Вагнера» действуют за пределами России и Украины, пишет The Wall Street Journal. Судьба их операций теперь зависит от того, сможет ли Кремль одновременно изолировать Пригожина и сохранить построенную им империю, отмечает газета.

Власти Мали, Судана и России не ответили на запросы газеты. Западные чиновники в разговоре с WSJ отметили, что ЧВК «Вагнер» в Африке зарабатывает сотни миллионов долларов в год. Деньги приносит экспорт суданского золота в Россию, алмазов из ЦАР в ОАЭ и древесины в Пакистан.

По их мнению, это не только способ поддержания влияния на континент, но и важный источник финансирования войны в Украине.

Россия в последние годы наращивала влияние в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе за счет отправки туда наемников ЧВК «Вагнер». Группировка присутствует во многих странах, включая Сирию, ЦАР, Мали, Ливию, Северный и Южный Судан.

Как ранее писала The Wall Street Journal, западные чиновники и аналитики предполагают, что внутренние конфликты в России могут предоставить возможность США и другим западным странам вернуть влияние в странах, где «Вагнер» был активен.

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