Как выглядят белорусские пенсии на фоне соседей 4 29.06.2023, 11:34

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И сколько денег остается после оплаты коммунальных услуг.

В мае пенсии номинально «выросли» на 5%. Журналисты nashaniva.com сравнили, как отличаются пенсии в Беларуси, Польше, Литве, Латвии и России.

Беларусь

Размер средней пенсии за май составил 690,9 рубля, что составляет около 215 евро, или около 230 долларов.

Белорусские мужчины выходят на пенсию в возрасте 63 лет, а женщины в 58 лет.

Россия

В России средняя пенсия составляет около 20 тысяч российских рублей. Это также около 215 евро по текущему курсу. В этом году на пенсию по возрасту в России не выйдет никто. Это произошло из-за так называемого переходного периода после пенсионной реформы. В прошлом году в РФ на пенсию выходили женщины в возрасте 56,5 года, а мужчины в 61,5 года. В следующем году возраст новых пенсионеров будет составлять 58 и 63 года соответственно. К 2028 году запланировано постепенное повышение пенсионного возраста до 60 и 65 лет.

Литва

Сейчас пенсионный возраст в Литве составляет 64 года для женщин и 64 года и 6 месяцев для мужчин. В 2026 году пенсионный возраст сделают одинаковым для всех — 65 лет.

Средняя пенсия в Литве составляет 575 евро, или около 1900 рублей по текущему курсу.

Латвия

В Латвии на пенсию идут в 64,5 года, независимо от пола. Средняя пенсия в этой стране Балтии составляет 527 евро, или около 1740 рублей.

Польша

Средняя пенсия в Польше составляет около 2900 злотых, что около 655 евро, или 2 155 рублей.

Польские мужчины уходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

Сколько останется на жизнь после оплаты коммунальных услуг?

Как видим, средние пенсии в соседних странах ЕС значительно выше тех, что получают пенсионеры в Беларуси. Но говорить, что европейские пенсионеры живут в 2-3 раза богаче, чем их белорусские коллеги, будет неправильным. Как минимум из-за того, что коммунальные платежи в этих странах значительно выше белорусских.

Тем не менее, даже с учетом большой коммуналки в Европе, ситуация выглядит не в пользу белорусских пенсионеров. Ведь если вычесть от средней белорусской пенсии расходы на коммуналку (условные 100 рублей, или 30 евро), то получится, что на жизнь среднестатистическому пенсионеру останется всего 590 рублей, или около 185 евро. В то же время, если от европейской пенсии отминусовать даже 150 евро на коммуналку, то получится, что на жизнь остается 425 евро пенсионеру в Литве, 377 — в Латвии и 505 — в Польше.

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