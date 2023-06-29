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Под Миорами пьяный пастух угнал и разбил трактор, а также сжег сторожку

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  • 29.06.2023, 11:46
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Под Миорами пьяный пастух угнал и разбил трактор, а также сжег сторожку

Навыков вождения у него не было.

В Миорском районе пастух угнал трактор и попал на нем в аварию, после чего устроил пожар в сторожке. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Сообщается, что 35-летний сельчанин следил за коровами на пастбище и выпивал. Когда вино закончилось, он решил съездить в магазин на стоящем неподалеку тракторе. Навыков вождения у пастуха не было, поэтому в ходе поездки он не справился с управлением и вылетел в кювет.

Мужчина ушел с места происшествия. В какой-то момент он заметил на соседнем поле похожую на его сторожку и устроился на ночлег. Чтобы согреться, пастух развел огонь. Однако вскоре пламя уничтожило временное жилище сельчанина. Тот едва спасся из горящей сторожки и получил ожоги.

В итоге за один вечер пастух собрал целую коллекцию правонарушений по линии ГАИ и получил статью Уголовного кодекса.

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