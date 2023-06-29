«Вагнеровский» жест доброй воли 1 Орест Сохар

29.06.2023, 11:50

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Орест Сохар

Кремль пережил самый большой позор в своей истории.

Верховный бункер-командующий наградил более 100 силовиков, которые на протяжении всего марша справедливости героически скрывались по элитным дачам и уютным кабинетам. Особо отмечен министр обороны России Шойгу, как, в конце концов, руководители других силовых структур. Без внимания остался только генерал Суровикин, игравший одновременно за две команды.

New York Times подтвердил мою гипотезу о причастности Сергея Суровикина к пригожинскому мятежу: я еще в первый день «марша ходячих мертвецов» предполагал: главарь наемников рассчитывает на поддержку регулярных подразделений армии РФ, всевозможных «суровикиных», – самого генерала и ему подобных недовольных военноначальников.

Вот несколько вкусных цитат из NYT:

Генерал заранее знал о планах Пригожина восстать против российского военного руководства, а значит логично предположить: главарь «вагнеров» имел поддержку в высших рядах российского войска.

Американские чиновники считают, что другие российские генералы также могли поддержать идею силовой смены руководства Минобороны. Повар Путина не начал бы своего восстания, если бы не верил, что «друзья в погонах» придут ему на помощь.

Союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему «повар» до сих пор жив, несмотря на захват крупного российского военного центра и приказ о вооруженном походе на Москву.

Суровикин фактически – протеже Пригожина, который на пару с Кадыровым высмеивали неуклюжих «фанерных маршалов» министра Шойгу и начштаба Герасимова, лоббируя «сирийского резника». Ведь Суровикин прославился в Сирии бесчеловечными бомбардировками местного населения. Но именно генерал, судя по всему, и оказался ключевым «иудой» в сценарии мятежа.

Вдобавок к NYT и российские источники сейчас подливают дегтю в карму Суровикину: будто бы колонны «вагнеров» пытались атаковать только армейская авиация, а подконтрольные нашему «герою» военно-космические силы «работали» только по Украине.

Верховный бункеркомандующий без раздумий наградил верхушку силовиков, проявивших свою беспомощность в «вагнеровских» событиях. Теперь ему следует решить, что делать с Суровикиным: обозвать предателем или, вслед за Шойгу и Герасимовым, сделать очередным героем этого публичного поражения.

Считается, что генерал Суровикин популярен среди военщины. Это с одной стороны.

С другой, на основе перехваченных коммуникаций официальные лица США пришли к выводу, что разочарованный генерал Суровикин представлял фракцию генералов, стремившихся радикализовать войну и были недовольны своим руководством. Добавлю, что именно он был автором концепции ракетных обстрелов Украины минувших осени и зимы.

И американские, и российские источники утверждают, что Кремль проводит глубокое расследование, чтобы разоблачить всех подельников главаря «вагнеров» в силовых подразделениях. Но та поспешность, с которой Кремль наградил «всех непричастных», говорит лишь об одном: фюрер пытается делать вид, будто ничего не случилось, пробуя сшить два фрагмента рашистского войска: давних подельников на уровне руководства МО, лояльность которых отполирована многолетней коррупцией, и полевых командиров.

Такая нерешительность, конечно, прекрасна – на фоне деградации российской власти. С другой стороны – очень хотелось бы увидеть Суровикина на дыбе, прямо напротив храма Василия Блаженного. Своей жестокостью он этого заслуживает.

Орест Сохар, t.me

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