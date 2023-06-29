FT: Суровикин и другие дружественные «Вагнеру» генералы генералы бегали как идиоты

FT: Суровикин и другие дружественные «Вагнеру» генералы генералы бегали как идиоты3
- 29.06.2023, 12:02
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Почему Кремль заподозрил генералитет в заговоре?
Российский генерал Сергей Суровикин пытался убедить главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который начал свой неудачный бунт в РФ, остановиться. Теперь диктатор Владимир Путин «перетряхивает» российские спецслужбы, а сам Суровикин «попал в немилость», — об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
Как сообщает газета, после неудачного мятежа Пригожина заместителя командующего оккупационными российскими войсками в Украине Суровикина ни разу не видели на публике. Последний раз он появился на видео 23 июня, когда призвал боевиков «остановить колонны».
Несмотря на то, что дело о бунте «вагнеровцев» якобы закрыли, российские силовики «начали трясти симпатиков [Пригожина] и тех, кто нарушил присягу», заявил FT неназванный человек, который знает главаря террористов с 1990-х. Суровикин столкнулся с давлением не из-за подозрений, что мог быть среди заговорщиков, а из-за своих хороших отношений с Пригожиным, пишет газета.
«Суровикин и другие дружественные Вагнеру генералы, такие как Михаил Мизинцев, бегали как идиоты, пытаясь убедить [Пригожина] остановиться. Теперь с ними обращаются так, будто они могут быть предателями», — заявил собеседник издания.
В то же время, хотя Суровикин, согласно данным, знал о планах Пригожина и симпатизировал им, США не уверены, делал ли он какие-то шаги, чтобы поддержать восстание, заявил ознакомленный с этим вопросом источник газеты. Ранее NYT писала, что есть признаки того, что попытку Пригожина сменить руководство минобороны РФ силовым путем могли поддерживать и другие генералы.
28 июня так называемые российские военкоры, не приводя подтверждений, заявили, что Суровикина якобы задержали. Вскоре Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны РФ, сообщило, что после провального бунта Суровикина арестовали.