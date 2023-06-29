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Фура и газель столкнулись на трассе М1: мандарины разлетелись по дороге

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  • 29.06.2023, 12:16
  • 1,936
Фура и газель столкнулись на трассе М1: мандарины разлетелись по дороге

Авария произошла в районе Кобрина.

На трассе М1 в районе Кобрина произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, фура и «газель» не смогли разъехаться и врезались друг в друга. От удара фура перевернулась и оказалась на обочине, а «газель», которая перевозила фрукты, получила серьезные повреждения.

В результате аварии мандарины, которые были в грузовике, разлетелись по всей дороге.

Информация о пострадавших уточняется.

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