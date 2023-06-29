Бойцы ВСУ взяли штурмом укрепленные позиции россиян под Бахмутом 29.06.2023, 12:20

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Врага выбили из окопов, несмотря на его численное преимущество.

Бойцы батальона «Стугна» успешно атаковали позицию российских оккупантов, несмотря на численное преимущество противника.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись боя, часть которой была снята на камеру, закрепленную на амуниции украинского воина.

«Ближний бой от первого лица под Бахмутом: во время зачистки позиций оккупантов бойцами батальона «Стугна», наши военные совершают штурмовую операцию, несмотря на численное преимущество противника», - пишет Бутусов в комментарии к видео.

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