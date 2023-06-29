закрыть
29 июня 2023, четверг, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ взяли штурмом укрепленные позиции россиян под Бахмутом

  • 29.06.2023, 12:20
  • 3,392
Бойцы ВСУ взяли штурмом укрепленные позиции россиян под Бахмутом

Врага выбили из окопов, несмотря на его численное преимущество.

Бойцы батальона «Стугна» успешно атаковали позицию российских оккупантов, несмотря на численное преимущество противника.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись боя, часть которой была снята на камеру, закрепленную на амуниции украинского воина.

«Ближний бой от первого лица под Бахмутом: во время зачистки позиций оккупантов бойцами батальона «Стугна», наши военные совершают штурмовую операцию, несмотря на численное преимущество противника», - пишет Бутусов в комментарии к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский