«Стены делали из ржаной соломы» 3 29.06.2023, 12:27

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Белоруска и британец построили уникальный дом на Браславских озерах.

12 лет назад, переехав из Великобритании в Беларусь, Алла и Брайан одними из первых опробовали технологию строительства нетипичного для наших широт каркасного дома. Стены наполнены прессованной ржаной соломой, на крыше — солнечные коллекторы. Дом отапливается пиролизным котлом ATMOS.

Сайт realt.by рассказал, как герои строили энергоэффективный дом с автономными инженерными коммуникациями и что у них получилось.

Ошибки строителей исправляли своими руками

История наших героев кажется, на первый взгляд, авантюрой — кардинально изменить вполне благополучный уклад жизни на острове Мэн в Ирландском море на белорусскую глубинку. Но знакомство с Аллой и Брайаном развеяло все сомнения.

— Думали о домике у леса, рядом с водоемом, подальше от суеты — рассказывает хозяйка. — Мы оба вегетарианцы, поэтому хотелось заняться собственным садом и огородом, делать закатки и заморозки, молоть муку и печь свой хлеб. В общем, самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. При этом у нас не было никакого опыта деревенской жизни.

Участок у леса со старым, полуразрушенным домом присмотрели на краю тихой деревни в Браславском районе рядом с озером. Это практически хутор, где спокойная и размеренная жизнь спрятана от городской суеты, где каждый день наслаждаешься тишиной и восхищаешься природой. Старый дом снесли до фундамента и на этой основе начали свой проект.

Профессия Брайана была связана с энергоэффективными технологиями, поэтому дом пара хотела экологичный, энергоэффективный и, очень важно, с независимой от перепадов электричества и проблем с другими коммуникациями автономной инженерной системой.

Уделив достаточно много времени изучению энергоэффективного домостроения, решили строить деревянный каркасный дом в два этажа, а в качестве наполнителя использовать прессованную ржаную солому. Это экологичный и теплый материал: условия жизни в соломенных домах гораздо лучше, чем в любых других. К тому же экономится огромное количество материальных ресурсов и энергии, как при строительстве, так и при эксплуатации дома. Поверх соломы — цементно-стружечные плиты. Толщина стен — 50 сантиметров. Площадь дома — 243 м².

— Нас часто спрашивают про мышей, — говорит Алла. — Но в ржаной соломе мыши не заводятся.

Наши герои заказали строительство дома «под ключ» с архитектурным надзором. Но, когда внутри уже стояла мебель, стены начали «гулять», по магнезитной отделке пошли трещины, а потолки посыпались. Оказалось, деревянный каркас был плохо просушен.

После долгих судебных разбирательств часть денег удалось отсудить — их и потратили на ремонт. Ошибки строителей исправляли собственными руками: полностью снимали отделку, укрепляли стены, сами штукатурили, шпаклевали, покрывали древесину лаком, укладывали плитку. Из-за того, что трещины были и снаружи, дом пришлось обшить сайдингом. На крыше поверх влагозащитной мембраны и соломы уложили мягкую черепицу.

— Труднее всего было поднимать и крепить к стене деревянные панели для отделки лестничного проема. Для таких работ нужно быть в хорошей физической форме, — говорит Алла.

Летом энергии солнечных коллекторов хватает на подогрев воды для кухни и душа

Отопительную систему также решено было сделать максимально экономичной и независимой от внешних факторов.

Брайан уже знал о пиролизных котлах ATMOS, как они высоко ценятся в Западной Европе. Поэтому вопрос выбора твердотопливного котла был решен однозначно в пользу ATMOS.

— На заводе-производителе в Чехии нам посоветовали обратиться к официальному представителю в Беларуси — Торговый дом «АТМОС». Инженеры компании «АТМОС» провели полный комплекс работ — от расчета и подбора котла и необходимого оборудования для отопления, которое соответствовало нашим пожеланиям, до монтажа и запуска нашей системы отопления, — дополняет Брайан.

Он приводит весомые аргументы в пользу пиролизных котлов ATMOS.

— Во-первых, КПД котлов на дровах 90−92%. Зимой котел мы топим через день. За год уходит примерно 7−8 кубометров дров.

— Во-вторых, в котле дрова сжигаются настолько тщательно, что золы практически не остается. Не всегда хватает для того, чтобы удобрять сад и огород, — смеется Алла.

— В-третьих, для нас очень важно, — котел экологичен, то есть дыма из трубы практически не видно, а в доме нет копоти и специфических запахов. В-четвертых, еще одно важное преимущество этих котлов — в процессе горения используется не сразу всё топливо, а лишь необходимое количество. Поэтому мощность системы не колеблется, а стабильность заданного режима сохраняется, — говорит Брайан. — Аргументов можно приводить очень много. Я доволен своим выбором. Уже 12 лет котел работает без проблем и не требует дополнительного обслуживания и ремонта. Раз в две недели я просто вычищаю золу. Надеюсь, что котел прослужит еще минимум 12 лет. Да, пиролизные котлы ATMOS дороже, но зато это надежное оборудование и экономичное с точки зрения затрат.

На первый взгляд, система отопления кажется сложной и дорогой. Котел нагревает воду, которая накапливается в специальной емкости объемом 1500 литров. Далее она циркулирует в теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором этаже, а также нагревает бойлер.

Инженерную систему дополняют трубчатые солнечные коллекторы фирмы REGULUS, установленные на крыше. Их также заказывали в Торговом доме «АТМОС». Летом, когда котел не топят, энергии от солнечных коллекторов достаточно для подогрева воды в кухне, душе и ванной. То есть электроэнергия для нагрева воды практически не используется. Коллекторы максимально эффективно работают круглый год в солнечные дни, а в пасмурные их эффективность снижается.

Дрова заказывают в соседнем лесхозе. Расходы на отопление, по словам Аллы, за прошлый отопительный сезон (с октября до середины мая) составили приблизительно 600−700 рублей. Поэтому затраты на энергоэффективное отопление давно окупились.

Плиту на дровах привезли из Великобритании

Планировку и дизайн наши герои продумывали сами. На первом этаже обустроили просторную кухню-столовую, гостиную, санузел, кладовую, котельную, гараж. На втором мансардном этаже — две спальни, библиотека, санузел. В коридоре нашлось место для небольшого кабинета. Практически всю мебель — деревянную кухню, сервант, стулья и даже раковину — перевезли из Великобритании. Во внутренней отделке дома использовано много дерева. Поэтому мебель органично вписалась в интерьер.

В кухне установили две плиты: одна электрическая, другая — на дровах.

— Нашу Esse мы привезли из Великобритании. В ней сушим грибы и овощи, запекаем блюда. На поверхности — жарим блины без сковороды, готовим питу.

Плиту на дровах редко можно встретить, особенно в современных загородных домах. Она создает уют и органично вписывается в интерьер кухни-столовой.

Особого внимания заслуживает гостиная. Атмосферу создают камин, книги и HI-FI с уникальной акустической системой.

Отдельная комната с коллекцией пластинок и дисков — для Брайана, который очень любит музыку.

Еще одно хобби Брайана — мотоцикл. Запчасти из него тоже везли из Великобритании. Со временем всё пригодилось.

Спальня на втором этаже также наполнена деревянной мебелью из Великобритании. Особый интерес вызывает телескоп — еще одно увлечение пары.

Рядом с домом — грядки и теплицы, оборудованные системой капельного полива, свой сад. Выращивают фасоль, сою, кукурузу, огурцы, помидоры, перец, лук, чеснок, зелень. Алла говорит, что на сад и огород уходит много времени. Зато они практически полностью обеспечивают себя фруктами и овощами.

— У нас даже есть ручная мельница. Мы смешиваем очищенную белую муку с цельнозерновой, добавляем дрожжи и печем очень ароматный и вкусный хлеб. В магазине покупаем разве что макароны.

Нам нравится жить здесь — в теплом и уютном доме, наедине с природой.

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