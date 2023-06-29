Лукашенко — мальчик на побегушках 3 Сергей Фурса

29.06.2023, 11:57

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Сергей Фурса

Любой каприз за российские грязные деньги.

Лукашенко — это Чип и Дейл в одном флаконе. Безумие и отвага. Настоящий крепкий орешек.

То он спасает матушку Россию из смуты, один стоя против мятежа стрельцов, останавливая армию зеков и наемников под Москвой одним упоминанием о воевавших белорусских дедах.

А на следующий день спешит на помощь Дмитрию Фирташу, просто парню, которого хочет захватить в свои путы американская военщина и делает этого просто парня белорусским дипломатом, пытаясь таким нехитрым способом помешать его экстрадиции из такой милой сердцу Вены в неприветливые Штаты.

А ведь еще один он стоит на западной границе России, сдерживая нашествие польских интервентов.

А кто как не он должен помочь Путину делать ядерную эскалацию просто болтая языком без костей, не делая ничего...

Кажется же, настоящий народный герой.

А на самом деле — просто мальчик на побегушках у кремлевской мафии. Которым сначала надо было сохранить лицо, договорившись с Пригожиным. А потом спасти своего газового прихвостня Фирташа, который так много знает о газовых махинациях Путина и компании, что просто нельзя допустить, чтобы он живым попал в руки американской следователей. Но делать Фирташа российским дипломатом как-то неудобно.

И Лукашенко всегда к их услугам. Любой каприз за российские грязные деньги. Без которых власть узурпатора Луки ничего не стоит.

И вместо народного героя видим просто очень дорогую усатую проститутку, которая способна ради власти на все.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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