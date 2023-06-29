СМИ: Пригожину выдвинули ультиматум в России 6 29.06.2023, 12:41

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Мятежному главарю «Вагнера» дали время до 1 июля.

Как сообщает издание The Bell, «фабрика троллей» Евгения Пригожина не работает уже почти неделю.

После начала мятежа Пригожина в прошлые выходные большинство работников фабрики троллей и медиа Пригожина в Петербурге не вышли на работу, рассказал изданию собеседник из его холдинга. Тогда же в здании прошел обыск, силовики изъяли серверы и увезли их.

На момент начала мятежа Пригожина его медиа-активами управлял Илья Горбунов - бывший сотрудник «РИА Новости» и «Комсомольской правды» в Петербурге, пишет The Bell со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников РИА «ФАН».

В начале недели Горбунов, как утверждают два собеседника The Bell, работавших с ним, вел переговоры с потенциальными новыми владельцами «Патриота» - медиа-холдинга Пригожина, созданного в 2019 году. В него входит ключевое медиа «фабрики троллей» РИА «ФАН», а также «Экономики сегодня», «Политики сегодня», «Невских новостей», «Народных новостей» и другие. После начала мятежа сайт РИА «ФАН» заблокировали в России.

Три источника The Bell, сотрудничающих с компаниями Пригожина, считают наиболее вероятным новым владельцем холдинга «Патриот» «Национальную медиа-группу» (НМГ) Юрия Ковальчука. «Это общая версия», но о самом факте переговоров собеседникам The Bell неизвестно.

В свою очередь, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, сообщает, что Пригожину дали время до 1 июля закрыть все свои дела в России.

«До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество. (Это входило в договоренности по мятежу) С 1-го числа начнутся обыска и арест активов», — сообщает ВЧК-ОГПУ.

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