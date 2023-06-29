закрыть
29 июня 2023, четверг, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как уберечь авто от перегрева летом

  • 29.06.2023, 12:57
Как уберечь авто от перегрева летом

Хитрости опытных водителей, которые действительно работают.

Жара может выводить из строя разные сложные механизмы, и автомобиль здесь – не исключение. Перегрев двигателя, эксплуатация жидкостей при повышенной температуре, неподходящие для резины или пластика температуры – все это может оказать свое разрушительное воздействие. Потому машину также необходимо защищать от палящего солнца.

Сайт obozrevatel.com собрал основные лайфхаки, как предотвратить перегрев автомобиля. Главная задача – дать машине вовремя остыть и позаботиться о ее техническом состоянии до того, как потребуется ремонт.

Паркуйтесь в тени

Неважно – будет ли это место под деревьями, под навесом или крытая парковка. Автомобилю очень желательно обеспечить тень, чтобы он мог должным образом охладиться и чтобы салон не превратился в раскаленную сковороду.

Имейте при себе автомобильные шторы

Эти предметы не занимают много места в салоне, зато хорошо уберегут его от перегрева. Автомобильные шторы пригодятся, если не удастся найти затененное место для парковки. Они оградят салон от воздействия чрезмерного тепла и интенсивного ультрафиолета.

Тонируйте окна

Тонировка – еще один хороший способ избежать чрезмерного проникновения солнечного света в салон. Но подробно изучите законодательство на этот счет. Какую тонировку можно наносить, на каких окнах и какой степени. За нарушение этих правил можно получить штраф.

Оставляйте окна слегка приоткрытыми

Из наглухо закрытого салона горячему воздуху деваться совершенно некуда. А вот даже небольшая щель в приспущенном окне способна сильно улучшить ситуацию с жарой. Так что оставляйте окна и люк на крыше немного приоткрытыми. Так, чтобы руку в эту щель продвинуть было нельзя – этого будет достаточно, чтобы почувствовать разницу. Но следите за прогнозом погоды, чтобы через отверстия салон не залило дождем.

Откройте вентиляционные отверстия в полу

Большинство людей, когда садятся в машину летом, начинают использовать вентиляционные отверстия в приборной панели на максимальном режиме. И это верно. Но еще лучше получать воздух через аналогичные отверстия в полу. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому перейдите на нижние вентиляционные отверстия, откуда поступает больше прохлады, и включите вентилятор на максимальную мощность, чтобы вытолкнуть горячие массы. Когда автомобиль начнет охлаждаться, вы сможете снова открыть верхние вентиляционные отверстия.

Используйте режим охлаждения, а не рециркуляцию

Практически весь год автомобильный климат-контроль работает на рециркуляцию уже имеющегося в салоне воздуха. Но в таком случае он будет просто перегонять жару по салону. Поэтому, прежде чем сесть в машину, сначала воспользуйтесь режимом охлаждения автомобильного кондиционера, а уже через 10-15 минут возвращайтесь к рециркуляции.

Следите за указателем температуры двигателя

Расположенный на приборной панели датчик температуры двигателя имеет стрелку, которая всегда должна указывать на центр. Если она перемещается в «горячую зону», остановитесь в безопасном месте, выключите двигатель и дайте автомобилю остыть.

Включите обогрев, чтобы охладить двигатель

Включение обогрева может быть последним, что вы хотите делать в жаркий летний день, но этот процесс поможет выгнать горячий воздух из моторного отсека и охладить двигатель. Это не решит основную проблему, но в дальних поездках такой лайфхак может помочь поддержать состояние мотора.

Следите за уровнем охлаждающей жидкости

Логика здесь проста – если не хватает жидкости для охлаждения, автомобиль перегреется с большей вероятностью. Поэтому следить за ее уровнем летом особенно важно. Этот уровень обозначают индикаторными линиями на соответствующем бачке. Просто откройте капот и найдите этот бачок. Но никогда не добавляйте охлаждающую жидкость, когда двигатель еще горячий – это может быть опасно.

Попросите механика промыть радиатор

Промывка радиатора, также известная как промывка охлаждающей жидкостью, включает слив старой охлаждающей жидкости из радиатора, очистку его промывочной жидкостью и добавление новой порции. Механики рекомендуют проводить эту процедуру каждые 6-6,5 тыс. километров, но вы можете свериться с инструкцией к своему авто.

Подумайте о замене автомобильного аккумулятора

Если ваш автомобильный аккумулятор старше 3 лет, он может не обеспечивать необходимую для лета мощность. Поэтому ваш автомобиль может работать с большей нагрузкой, и это приведет к быстрому его перегреву. Проконсультируйтесь со своим механиком, не пора ли вам заменить аккумулятор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский