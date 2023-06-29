Где Суровикин? 29.06.2023, 13:04

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Сергей Суровикин

Связанный с Пригожиным генерал пропал из публичного пространства после мятежа.

Замкомандующего российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин, которого СМИ связывают с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», пропал из публичного пространства после пригожинского мятежа. Это породило слухи о его аресте. Официальной информации об этом нет никакой, однако «военкоры» в четверг уже пишут, что генерал продолжает выполнять свои задачи в Украине, сообщает ВВС.

Откуда пошел слух

В то время, пока госканалы вечером в среду показывали, как Владимир Путин приветствует толпу в Дагестане, чего не делал по меньшей мере с начала пандемии коронавируса, многих интересовало другое последствие мятежа Евгения Пригожина. А именно вопрос: где генерал Суровикин?

В среду провоенные блогеры запустили слух о том, что замкомандующего российской группировкой войск в Украине арестован и сидит в московском СИЗО «Лефортово». Якобы за то, что поддержал мятеж Пригожина.

О том, что Суровикина «забрали» в «Лефортово», в своем телеграм-канале написал Z-блогер Владимир Романов (около 100 тысяч подписчиков). Позже он уточнил, что «забрали» генерала якобы еще в воскресенье, то есть когда мятежная ЧВК покинула Ростов и возвращалась в свои лагеря.

Еще раньше в телеграм-канале «Рыбарь» (более 1,2 млн подписчиков) прозвучала фраза: «Суровикина не видно с субботы — о том, где находится «генерал Армагеддон», доподлинно не известно, бытует версия, что он на допросах».

Вечером вслед за телеграм-каналами новость о предполагаемом аресте генерала выпустило издание The Moscow Times, сославшись на «два источника, близких к аппарату Минобороны».

Один из собеседников издания высказал предположение, с чем могут быть связаны претензии к Суровикину: «Видимо, он выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули». На вопрос, где сейчас находится генерал, источник ответил так: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Бывший главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (в реестре «иноагентов» на волне слухов поделился своими знаниями: «Суровикин три дня не выходит на связь со своей семьей. Не отвечает и его охрана. У меня только такие факты».

Позже в четверг Венедиктов написал в телеграм-канале, что Суровикин «не находится» в «Лефортово»: «Пока у меня все». А «военкор» Борис Рожин (более 864 тысяч подписчиков) в четверг заявил в своем телеграм-канале, что «целый ряд источников опровергли вчерашние вбросы про арест генерала Суровикина».

«Суровикин продолжает службу и выполняет свои задачи в руководстве СВО», — утверждает Рожин.

«Сергея Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, поддерживает хорошие отношения с Пригожиным, никто не видел с тех пор, как он записал видео в стиле заложника рано утром в субботу, когда начался мятеж», — констатирует Financial Times.

Издание обращает внимание на то, что и министр обороны Сергей Шойгу, и нечастый гость в новостях Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, после мятежа участвовали в публичных мероприятиях. А Суровикин пропал.

Источники издания связали «необъяснимое отсутствие» «одного из самых видных командиров» в ходе вторжения России в Украину с тем, что Путин стремится навести порядок и восстановить контроль над силовиками после первой попытки государственного переворота за три десятилетия.

Financial Times называет Суровикина связующим звеном между Пригожиным и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом «Вагнера», воевавшим на востоке Украины. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относился хорошо.

Какая почва у слухов

В ночь на субботу, когда Пригожин объявил о походе ЧВК на Москву, а сам с частью наемников направился в Ростов-на-Дону, Суровикин записал видеообращение к мятежникам. Он тоже говорил о тесной связи с вагнеровцами и призывал их остановиться.

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами воевали, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть ему на руку. Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ», — говорил генерал на видео.

Суровикин при этом утверждал, что действует по приказу Минобороны России и «прибыл с переднего края» (он не уточнял, куда именно). «Бегали, как идиоты, пытаясь убедить [Пригожина] остановиться. Теперь с ними обращаются так, будто они могут быть предателями», — говорит теперь источник Financial Times.

В среду американское издание New York Times, ссылаясь на американскую разведку, сообщило, что связь между генералом и ЧВК могла быть еще более тесной — Суровикин якобы был заранее осведомлен о планах мятежа и ничего не смог предпринять.

Американские официальные лица, проинформированные разведкой США, рассказали, что не только в Москве, но и в Вашингтоне пытаются выяснить, помогал ли генерал планировать действия Пригожина.

Хотя Суровикин, похоже, и симпатизировал планам Пригожина, власти США не уверены, предпринял ли он какие-либо шаги для поддержки мятежа, полагает источник Financial Times. При этом собеседники New York Times уверены, что владелец ЧВК «Вагнер» не поднял бы мятеж, если бы не верил, что другие лица, находящиеся у власти, придут ему на помощь.

Кремль комментировал версию New York Times о том, что Суровикин знал о подготовке мятежа, крайне скупо: «Сейчас вокруг этих событий [связанных с мятежом] будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — говорил в среду журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Соблазн изобразить его заговорщиком»

Суровикин — авторитетный военачальник, который помог укрепить оборону вдоль линии фронта после контрнаступления Украины в прошлом году, писала накануне New York Times. До января он был командующим объединенной группировкой войск в Украине, уступив место начальнику российского генштаба Валерию Герасимова и став замкомандующего.

Получивший прозвище «генерал Армагеддон» за свою тактику сплошных бомбардировок, когда руководил российскими войсками в Сирии, Суровикин был любимцем провоенных блогеров, констатирует Financial Times. Но мятеж ударил по его позициям.

«В расколе между [министром обороны Сергеем] Шойгу и Герасимовым [с одной стороны] и Суровикиным, считавшим приемлемым взаимодействие с «Вагнером», Путин занимал сторону последнего, — рассуждает политолог Татьяна Становая. — Но позже чаша весов склонилась в пользу Шойгу и Герасимова».

По мнению Становой, главным бенефициаром переворота, по-видимому, стал Шойгу, которому, по-видимому, удалось свергнуть «Вагнера» и убедить Путина передать всю власть Минобороны.

«Какой бы ни была реальная роль Суровикина, у Шойгу может возникнуть соблазн изобразить его заговорщиком. Сочувствующих очень легко превратить в заговорщиков», — сказала она.

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