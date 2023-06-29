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«У Лукашенко осталась лишь паранойя быть преданным «своими»

  • 29.06.2023, 13:07
«У Лукашенко осталась лишь паранойя быть преданным «своими»
Фото: AFP

Как бунт Пригожина отразится на белорусском режиме.

23 июня главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что c Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже, а в переговорах помог Лукашенко.

Сайт Charter97.org узнал, что думают политики эксперты о том, как мятеж Пригожина может сказаться на режиме Лукашенко.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что бунт Пригожина — это удар и по режиму Лукашенко:

— Он поставил все на победу России в войне против Украины, сложил все яйца в одно лукошко. Он много раз уверял свое окружение, что Россия не может проиграть, потому что она, дескать, монстр. А теперь оказывается, что стена гнилая, тыкни – и развалится. И эта страна размещает у нас ядерное оружие. А еще Лукашенко просит у нее гарантий безопасности.

Украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза считает, что Лукашенко мог бы поддержать мятежников из ЧВК «Вагнер» в случае их победы:

— Тогда бы он сказал, что «давно поддерживал Пригожина», что он чуть ли не «с детства за него», «всегда верил в него», а «Путин его разочаровал». Потому что именно Путин «начал ту аферу», которая ничем не закончилась, и «втянул и Лукашенко, и Пригожина в блуд».

Политик также подчеркнул, что в целом роль белорусского диктатора не изменилась:

— Он просто остается придворным паяцем, которому разрешено говорить чуть больше, чем остальным, но при этом развлекать царя. 

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что Лукашенко принимал участие в бунте на стороне Пригожина:

— Лукашенко знал, что будет делать Пригожин, их связывают многолетние грязные дела в Африке и других местах. Не просто же так Лукашенко накануне вывез свою семью.

По мнению политика, несмотря на то, что «предательская натура Лукашенко взяла свое и дальше определенной грани он не пошел», диктатора ждет незавидная участь:

— Ясно, что Пригожина попытаются «зачистить», впрочем, как и Лукашенко. Пережитые страх и унижение им в Кремле не простят, а Лукашенко предал не только Пригожина, но и Путина.

Украинский политолог Сергей Таран считает, что поступками Лукашенко движет страх:

— Если Путин боится внутренних заговоров и Запада, то Лукашенко боится не только внутренних белорусов и Запада, а еще и самого Путина.

Также Сергей Таран обратил внимание на незавидную позицию, в которой оказался белорусский диктатор:

— У Лукашенко давно нет искренних союзников, — ни на Западе, ни на востоке. Осталась лишь паранойя быть преданным «своими». Такой страх — неизбежная судьба всех диктаторов — от Нерона до Сталина — в действиях которых часто ищут особых мотивов, а мотив часто был примитивно прост — просто выжить. Выжить в аду на Земле, который они сами себе построили.

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