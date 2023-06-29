В российском Нижнем Новгороде после взрыва вспыхнул масштабный пожар 1 29.06.2023, 13:17

Горит завод «Бальзам».

В российском городе Нижний Новгород сегодня, 29 июня, вспыхнул масштабный пожар. Россияне заявляют, что возгорание возникло на территории завода «Бальзам».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Нижнего Новгорода в соцсетях пишут, что перед пожаром слышали звук взрыва. Позже над городом появился огромный столб черного дыма. Его заметно в разных районах.

В российской Гострудинспекции сообщили, что пожар вспыхнул на территории завода по производству лакокрасочных материалов «Бальзам». Там занимаются производством химических товаров, включая смолы, лаки, эмали, канифоли.

По сообщениям из соцсетей, известно, что на территории завода взорвалась цистерна, после этого загорелись гаражные помещения. Предварительно, пострадал водители грузовика, у него якобы серьезные ожоги.

Российское МЧС отмечает, что отправило на место инцидента 14 пожарных машин и полсотни пожарных. Также на месте работают «скорые».

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