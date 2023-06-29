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Для белорусских водителей закрывается выезд за границу

  • 29.06.2023, 13:23
Для белорусских водителей закрывается выезд за границу

Какая альтернатива есть для поездок в ЕС и Россию.

С 30 июня белорусы не смогут купить «Зеленую карту» в последние три страны — Азербайджан, Россию, Турцию. В другие государства эти страховки перестали продавать в мае и июне.

«Зеркало» рассказывает, какая альтернатива по «Зеленым картам» сейчас есть у водителей, чтобы отправиться в ЕС или Россию.

Что случилось?

Из-за войны в Украине, а также из-за санкций Запада с 1 июня больше 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью (как и с Россией) по системе «Зеленая карта». С 16 июня появились новые ограничения — добавились новые страны, которые не входят в Европейскую экономическую зону, но состоят в системе Green Card.

С 30 июня «Зеленая карта» превратится для белорусов в «тыкву», ее нельзя будет оформить в последние три страны — в Азербайджан, Россию, Турцию. Но те, кто успеет до 29 июня включительно купить полис в эти три страны, то сможет ездить по нему до окончания срока действия. К примеру, если купить годовую страховку, то она будет действительна в этих трех странах до 28 июня 2024 года.

По каким страховкам белорусы сейчас ездят в ЕС и какие есть трудности

Белорусы, которые выезжают на своем транспорте в Европу, теперь прямо на границе оформляют полисы пограничного страхования. Однако здесь у некоторых водителей возникают трудности. Как сообщают путешественники, в Литве страховку можно оформить при въезде в пунктах пропуска «Каменный Лог-Мядининкай», «Котловка-Лаворишкес», «Бенякони-Шальчининкай» и «Привалка-Райгардас». При этом нужно учитывать, что в пунктах страхования есть перерывы. К примеру, на «Котловка-Лаворишкес» — с 03.00 до 04.00. Если попасть в этот промежуток времени, то придется подождать. В других литовских пунктах пропуска страховки не оформляют.

А вот купить полис пограничного страхования в польском пункте пропуска «Тересполь» (это единственный погранпереход, через который Польша впускает из Беларуси легковые автомобили) по-прежнему не получится, сообщают водители. Некоторым из них в этой ситуации удается купить онлайн-полисы в литовских или польских страховых компаниях. Но сложность в том, что не все фирмы продают такие страховки.

Журналист «Зеркала» как физлицо поинтересовался в литовских и польских фирмах, возможно ли оформить онлайн-полис. «Законы изменились, и с 15 мая мы не можем заниматься страхованием дистанционно. Купить полис можно на границе», — сообщили в литовском филиале компании «BTA Baltic Insurance Company».

В литовской страховой фирме Gjensidige также сообщили, что страховку можно оформить только на границе.

Зато в страховой компании в Литве «Socialines garantijos» согласились оформить онлайн такой полис. На 15 дней — 28 евро (92 рубля по курсу Нацбанка Беларуси), на месяц — 48 евро 158 рублей). «Требуется копия автомобиля и паспорта», — уточнили в компании.

Найти польскую страховую компанию, в которой можно оформить онлайн-полис для въезда на авто в ЕС, нам не удалось. Однако водители в телеграм-чатах рассказывают, что им удается найти страховых агентов, которые берутся за такую работу. Одновременно с этим путешественники сообщают о случаях мошенничества, когда люди перечисляют деньги, но не получают полис.

Как ездить в Россию с 30 июня, если не успели оформить «Зеленую карту»?

Тем водителям, у которых с 30 июня не будет действующей «Зеленой карты», придется покупать на границе договор ОСАГО. Однако вскоре может появиться новый страховой полис, его рабочее название — «Синяя карта», сообщал ранее Российский союз автостраховщиков (РСА). В России уже разработали схему работы нового полиса и его стоимость.

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