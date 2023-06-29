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Кремль отказался комментировать исчезновение Суровикина

  • 29.06.2023, 13:28
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Кремль отказался комментировать исчезновение Суровикина
Сергей Суровикин

Песков не смог ответить на вопрос об аресте генерала.

Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг генерала армии Сергея Суровикина, замкомандующего объединенной группировкой войск в Украине, который исчез из публичного поля после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Это прерогатива Министерства» обороны, заявил на брифинге в четверг, 29 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит с Суровикиным и где он находится.

Он также отказался подтвердить, что Суровикину продолжает доверять президент Владимир Путин. На соответствующий вопрос Песков ответил: «Здесь речь идет о том, что он [Путин] главнокомандующий, и он работает с министром обороны и с начальником Генштаба» (цитаты по «Интерфаксу»).

Два источника The Moscow Times в аппарате Минобороны сообщили в среду, что Суровикин фактически «арестован». Он исчез вскоре после того, как 24 июня с автоматом в руках записал видеообращение к мятежникам из «Вагнера».

Заместитель Суровикина, зам главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Андрей Юдин уволен со службы, сообщил бывший главный ректор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале без указания источника информации. Накануне Венедиктов сообщил, что с Суровикиным три дня нет связи, не отвечает и его охрана.

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