СМИ: Уволен заместитель Суровикина 29.06.2023

Сам генерал может до сих пор оставаться в статусе задержанного.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Андрей Юдин уволен со службы, сообщил бывший главный ректор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале без указания на источник информации.

Место нахождения самого главы ВКС Сергея Суровикина, получившего за ковровые бомбардировки в Сирии прозвище «генерал Армагеддон», остается неизвестным, пишет The Moscow Times.

Два источника The Moscow Times в аппарате Минобороны сообщили в среду, что Суровикин фактически «арестован». Он исчез вскоре после того, как 24 июня записал видеообращение с автоматом в руках к мятежникам из «Вагнера».

Согласно УПК, человек может находиться в статусе задержанного 48 часов. В исключительных случаях суд может продлить задержание еще на 72 часа, но только один раз — после этого суд должен выбрать меру пресечения, например, отправить человека в СИЗО или под домашний арест. Если суд ее не избрал, задержанного должны отпустить, поясняет адвокат Сергей Голубок.

По общему правилу срок задержания в России составляет 48 часов. Однако этот срок может быть неоднократно продлен судом. Поэтому формально Суровикин может до сих пор формально оставаться в статусе задержанного.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с Суровикиным, рекомендовал обращаться в Минобороны, отметив, что Путин - верховный главнокомандующий и работает с министром обороны и начальником Генштаба.

Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать вооруженный мятеж против военного руководства России, ранее сообщила The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными. На Суровикина «оказывают давление» из-за его дружбы с Пригожиным, а не из-за подозрений в предательстве, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Суровикин — обладатель высшего генерального звания в российской армии — наравне с министром обороны Сергеем Шойгу. С марта 2017 года он возглавлял группировку войск РФ в Сирии. В октябре 2022 года его назначили командующим группировкой войск в Украине. Но пробыл он на этому посту лишь чуть больше трех месяцев, не сумев удержать Херосон. В январе 2023 года на этому посту его сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В мае 2023 года на фоне усиливающегося публичного конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу глава «Вагнера» Евгений Пригожин утверждал, что Суровикин стал куратором ЧВК в Минобороны: «Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер»взаимодействуя с Минобороны», — писал Пригожин в своем телеграм-канале, высоко отзываясь профессионализме генерала.

В ходе скоротечного мятежа «пригожинцев» 23–24 июня военно-космические силы ВС РФ, за которые отвечает Суровикин, понесли самые серьезные потери с начала войны с Украиной. Продвигаясь маршем к Москве ПВО боевиков «Вагнера» сбила летающий командный пункт Ил-22, на котором могло находится около 10 человек, и несколько военных вертолетов. По оценкам военных телеграм-каналов, всего за сутки могли погибнуть до 20 российских летчиков.

