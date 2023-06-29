Пять способов повторно использовать чайные пакетики на огороде 1 29.06.2023, 13:46

2,332

Рассада растет как на дрожжах.

Чайные листья содержат около 4,15% азота и других питательных веществ, которые питают землю, улучшают структуру почвы и увеличивают дренаж, пишет techinsider.

Кроме того, дубильная кислота в чайных пакетиках может понизить рН почвы, аналогично кофейной гуще. В этой статье поделимся простыми способами использования чайных пакетиков, которые наверняка заставят вас сохранить спитый чай в следующий раз.

1. Компостирование

Чайные пакетики можно использовать в компосте. Если на упаковке из-под чая написано, что пакетики экологичны и хорошо разлагаются — добавляйте их в компостную яму, предварительно вынув скрепки. В случае, если пакетики содержат синтетические волокна и нуждаются в переработке, разрежьте их и используйте только содержимое.

Заваренный чай благотворно воздействует на почву, способствуя быстрому разложению органических продуктов. Он насыщает землю питательными элементами, в частности азотом.

2. Средство против вредителей

Заварите некрепкий чай из старых пакетиков и используйте напиток для полива растений. Это простой и безопасный способ отпугнуть вредителей на огороде, а также предотвратить грибковые заболевания растений.

3. Дезинфекция теплиц

Если вы выращивали огурцы или помидоры в теплице, то знаете, что в летний период в ней бывает слишком жарко и влажно. Такой микроклимат способствует распространению бактерий, проявляющих патогенные свойства на некоторых растениях. Одно из самых распространенных заболеваний — фитофтороз. Грибковые споры фитофторы, подобно гриппу, заражают растения, перемещаясь с одного дачного участка на другой.

Блокировать распространение фитофтороза можно с помощью обычного йода и нескольких спитых чайных пакетиков.

Возьмите пищевой вспененный лоток, положите в него чайные пакетики с сохраненными веревочками.

Залейте пакетики чая йодом — они должны хорошо пропитаться.

Разместите рядом со стеблями растений деревянные колья и повесьте на них вымоченные в йоде пакетики. Испаряясь, пары йода и чая будут дезинфицировать воздух.

4. Подкормка растений

Листья чайного дерева послужат органическим удобрением для выращиваемых на огороде культур. Так, например, обработанную заваренным чаем почву очень любят розы. Чтобы подкормить растения, высыпьте заварку из пакетика на грядку и смешайте с землей.

5. Выращивание рассады

Попробуйте выращивать рассадку в чайных пакетиках вместо торфяных таблеток или пластиковых стаканчиков. Чай сделает почву питательнее, а значит вы получите более здоровые ростки.

Срежьте верхнюю часть пакетика, досыпьте к заварке немного почвы и посадите семена. Как только саженцы прорастут, пересадите их на грядку, не вынимая из чайного пакетика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».