Россияне из подразделения «Шторм» подняли бунт на фронте 8 29.06.2023, 13:53

17,206

Военные РФ вышли из подчинения после разгрома от ВСУ.

Выжившие после разгрома остатки российской роты «Шторм» заявили, что отказываются далее воевать в Украине и сдаются военной полиции, сообщает dialog.ua.

Россияне записали видеообращение, рассказав о катастрофических потерях и некомпетентном командовании, которое просто бросило их на убой без продовольствия и боеприпасов.

По итогам боев с украинской армией в роте из 150 человек осталось только около 20. По словам оккупантов, за 3 месяца им ни разу не выплатили зарплату.

В связи со сложившимися обстоятельствами они объявляют военный бунт и заявляют о том, что отказываются выполнять приказы своих командиров и идти на смерть.

Взбунтовавшимся угрожал полковник ФСБ, заявили российские солдаты.

Ранее российские военные осуществили попытку наступления на позиции ВСУ на левом берегу Днепра, однако подорвались на мине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».