Таксист из Барановичей пытался вывезти в Россию 10 тысяч таблеток экстази 7 29.06.2023, 13:56

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Контрабанда была спрятана в интересном месте.

Сотрудники наркоконтроля Минска при поддержке коллег из Орши задержали 51-летнего мужчину, который пытался вывезти из Беларуси в Россию 10 тысяч таблеток экстази общим весом 5 кг, сообщили в МВД.

Житель Барановичей работал таксистом в разных городах, в том числе и в Минске. «Он пояснил, что выполнял роль курьера около месяца, задание перевезти психотроп за границу получил от наркомагазина впервые», — рассказали в МВД.

Ехал мужчина на собственной машине. Судя по оперативному видео, таксист вез экстази в колесе. Вероятно, в запасном.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Как таблетки экстази попали в Беларусь, в МВД не сообщили.

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