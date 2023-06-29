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Заговор генералов, или Июль начинается в июне

  • Андрей Зубов
  • 29.06.2023, 13:59
  • 4,530
Заговор генералов, или Июль начинается в июне
Андрей Зубов
Фото: RFE/RL

Остается ждать русской развязки.

С самого дня мятежа Пригожина совершенно непонятной была роль армии в этом предприятии. Армия не выступила против мятежа. И в Ростовской, и в Воронежской области крупные прифронтовые войсковые соединения пропустили мятежников без единого выстрела.

Теперь распространяются слухи о задержании или, по меньшей мере, изоляции генерала Суровикина - фактического командующего российскими войсками в Украине. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что мятеж Пригожина - это только надводная часть огромной ледяной горы широкого военного заговора против Путина и его ближнего круга. Было удобно не вовлекать регулярные войска в «марш справедливости». Черное дело захвата власти и устранения Путина при нейтралитете армии должны были сделать наемники, а уже потом выступили бы генералы.

В этом случае речь идет не о сохранении и легализации «Вагнера» - что генералам до «Вагнера»? - он их конкурент, а о смещении неудачливой в войне группы Путина и о выходе из украинской войны без потери лица.

Отсюда и контакты заговорщиков с американской разведкой, о чем почти открыто заявляют и г-н Кирби, и г-н Блинкен, рассказывая, что американская разведка в деталях знала о готовившемся мятеже, но доверила свои данные только нескольким конгрессменам и чиновникам, допущенным к высшему уровню государственной тайны.

Всё это очень напоминает неудачный антигитлеровский заговор 20 июля 1944 в Германии. Его устроили не убежденные антинацисты, не откуда-то взявшиеся либеральные политики, а генералы и офицеры Вермахта верно служившие Гитлеру, пока его безумные планы успешно осуществлялись. Эти немецкие генералы и офицеры всеми силами способствовали нацистской авантюре, пока не убедились, что она провалена.

Напомню, что в сентябре 1943 г. из войны вышла Италия - главный союзник Гитлера в Европе. В июне 1944 началась высадка англо-американских войск в Нормандии. А через три месяца после заговора 20 июля американские войска войдут уже в первый город Рейха - Аахен.

Гитлер и его окружение надеялись на чудо, народ Германии был отравлен геббельсовской пропагандой и не понимал, как близка страна к полному разгрому, а вот боевые генералы и офицеры Вермахта всё видели и всё понимали. И они решили спасти Германию от национальной катастрофы ценой устранения Гитлера. Не получилось. Через девять месяцев Гитлер устранил сам себя, лежавшая в руинах Германия была оккупирована силами антигитлеровской коалиции и капитуляция подписана безоговорочная.

Я далек от сравнения нравственных качеств графа фон Штауфенберга и Евгения Пригожина. Они ни в чем не сходны, как и генерал Суровикин с генералом Роммелем или фельдмаршалом Браухичем. Речь идет об ином сходстве - и те, и те прекрасно знали положение на фронте и понимали, что оно безнадежно. Они прекрасно понимали также, что продолжение войны приведет к полной утрате власти нынешним руководством, а следовательно, и к утрате их собственного благополучия, а может быть и жизни. И потому они решились на заговор против безумного фюрера, что в Москве в 2023, что в Берлине в 1944.

Но последствия для заговорщиков оказались в Москве совсем не такими трагическими. В Берлине, как мы помним, те, кто не были казнены в ночь неудачного переворота, были судимы и казнены Гитлером через несколько месяцев. Почти все.

Здесь же Пригожину с армией было разрешено удалиться после всех суровых выкриков Путина о предательстве и ударе в спину. Вывод один - у Путина в июне 2023 сил существенно меньше в силовых ведомствах, чем у Гитлера в июле 1944.

Г-н Кирби сказал, что в субботу и воскресенье, то есть в дни мятежа, США провели очень плодотворные переговоры с Кремлем. Очевидно, они были не только о безопасности дипломатов. Скорее всего они были об оружии массового поражения. Победа мятежников могла сделать доступ к ядерному оружию неконтролируемым по крайней мере в некоторых регионах России. И это поставило бы весь мир перед лицом Армагеддона. Возможно, именно чтобы этого не допустить, и было дано согласие на сохранение Путина в Кремле, а мятежникам выторгованы приемлемые условия отхода.

Очевидно также, что Путин постарается не соблюдать достигнутые договоренности. Но в условиях явной неудачи украинской войны для него это будет значит только одно - самому достичь приемлемого мира с Украиной и Западом и так сохранить свою власть. Надежды на победу уже нет, надежды на армию теперь нет.

Из истории мы знаем, что Гитлер ничего «разрулить» не смог, и за 20-м июля 1944 неотвратимо наступило 30-е апреля 1945. История никогда не повторяется в деталях. Остается ждать русской развязки, момент которой высчитывать бесполезно.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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