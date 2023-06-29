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МДВ Литвы: Граница с Беларусью готова к закрытию

  • 29.06.2023, 14:01
  • 6,424
МДВ Литвы: Граница с Беларусью готова к закрытию
Фото: DELFI

Приезжающих из нашей страны будут усиленно досматривать.

Литва усиливает проверки лиц, прибывающих из Беларуси и России. Соответствующее распоряжение пограничной службе отдала министр внутренних дел страны Агне Билотайте. В случае изменения уровня угроз в регионе граница готова к закрытию.

Как сообщает пресс-служба литовского ведомства, пограничники будут более тщательно проверять документы и визы у лиц, следующих через территорию страны транзитом.

В пресс-релизе МВД отмечается, что с 1 января этого года в Литву не пустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан России.

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