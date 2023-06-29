Путин в Дербенте озадачил своим поведением 8 29.06.2023, 14:21

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Главу Кремля заменял двойник?

Российский диктатор Владимир Путин посетил город Дербент, расположенный на юге страны-агрессора России в Республике Дагестан. Но в сети сразу усомнились в том, что в эту поездку отправился настоящий Путин, ведь его поведение и ряд заметных признаков были очень странными.

Отличия от «стандартного Путина» заметны как во внешности, так и в поведении лица, прибывшего в Дербент. На это обратили внимание пользователи сети, пишет glavred.info.

В частности, политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание в Twitter, что «новая версия» российского диктатора слишком худая по сравнению с тем, что все привыкли видеть. Также Путин в Дербенте был очень активным, веселым и часто смеялся, а обе его руки хорошо функционировали.

Кроме этого, вокруг правого глаза был замечен синяк.

«Сегодня в Дербенте: Путин в черном, худой, активный, обе руки функциональные, постоянно смеется, полностью исчезло то тотальное затинание в словах и еканье, что заметили все на официальных совещаниях уже пару недель как... И частично сведенный синяк вокруг правого глаза. Тюкнули по голове – и в Дербент? Не хотел на вахту заступать?», – написал Голобуцкий.

Внимание пользователей сети привлекла еще и другая особенность – Путин пошел в толпу, охотно обнимался и фотографировался с людьми, а некоторых даже целовал.

Это сразу насторожило пользователей, ведь известно, что настоящий Путин держит всех на карантине неделю или две перед тем, как встретиться с этими людьми. Такую информацию подтверждали даже так называемые российские военкоры, которые признавались о карантине во время выступления на российском пропагандистском телевидении.

Двойники Путина

Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

Психолог Дмитрий Попов рассказал, что есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него участвуют в официальных мероприятиях. Среди них выделяется так называемый «Бункерный» двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отмечал, что российский диктатор Владимир Путин использует технологию двойников. На это указывают оперативные разведданные украинских спецслужб и оценки специалистов. По словам Юсова, на основе полученных данных удалось зафиксировать, что у главы кремлевского режима есть трое двойников.

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