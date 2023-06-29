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Военный эксперт: Россияне на Восточном фронте загнали себя в угол

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  • 29.06.2023, 14:37
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Военный эксперт: Россияне на Восточном фронте загнали себя в угол
Александр Коваленко

Планы командования РФ рухнули по двум причинам.

На Востоке отмечается активизация российских оккупантов. Об этой активизации следует знать несколько очень важных вещей, чтобы понимать, что происходит и чего ожидать, не гипертрофируя получаемую корректную и скупую официальную информацию, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко:

— Во-первых, в Луганской области на сегодня одна из наиболее боеспособных группировок оккупантов, на удивление, с наиболее приближенной к штатной комплектацией подразделений. На это есть причины, ведь в мозгу оккупационного командования еще в конце 2022 года вынашивалась идея об «ответном ударе» по Харьковской области.

Согласно планам вражеского командования, до 24 февраля их группировка должна была нарастить потенциал для очень быстрого рывка от линии Р-66 (Кременная – Сватово – Троицкое) до левого берега Оскола с захватом Лимана и Купянска. Однако что-то у них тогда пошло не по плану, и «большое» наступление захлебнулось в зародыше.

На самом деле причиной того, что «рывок» прервался, были Силы обороны Украины, которые были готовы к отражению этой рефлексии. К тому же, наступление оккупантов должно было осуществляться с открытых позиций, тогда как вся оборона наших войск была построена на закрытых позициях.

Во-вторых, активизация сил обороны Украины в Запорожской и Донецкой областях заставили командование врага принимать быстрое и не совсем рациональное решение. Интенсификация боевых действий по всей Р-66 имитирует эпическое наступление для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса.

По замыслу вражеского командования, Силы обороны Украины, опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянули часть сил из Запорожской и Донецкой области для усиления своей обороны на Востоке. Это якобы позволило бы оккупантам устоять на Юге. Вот только непонятно, зачем это делать Генштабу ВСУ.

Как я упоминал выше, подобный «рывок» оккупантов уже был сорван. Все потому, что к нему Силы обороны Украины готовы, следовательно, ресурс, необходимый для сдерживания/обороны/наступления, сформирован и распределен. То есть рефлексия оккупантов на Востоке только ради рефлексии.

С другой стороны, такая рефлексия в определенном смысле ослабляет целостность обороны самих оккупантов на плацдарме, а также заставляет тратить дефицитный ресурс. Поэтому не исключено, что здесь, по итогам этих действий, россияне сами себя загоняют в ловушку.

Хотя разве это впервые происходит?

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