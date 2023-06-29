Украина расторгла соглашение с Беларусью о госсекретах 29.06.2023, 14:39

Прекратили действовать и другие договоры.

Украина только сейчас расторгла соглашение с Беларусью «О взаимном обеспечении защиты государственных секретов».

«Вы не поверите, но у нас до сих пор был [такой] договор», — пишет в Telegram депутат Верховной рады Украины, руководитель межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко. 29 июня украинский парламент наконец обратил на него внимание и проголосовал.

Также прекращается действие соглашения Украины с Россией и Беларусью о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 1994-го.

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