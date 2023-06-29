У гибридного кроссовера Alfa Romeo Tonale появилась полицейская версия 29.06.2023, 14:47

На автомобиле будут ездить итальянские карабинеры.

У гибридного кроссовера Alfa Romeo Tonale появилась полицейская версия. Традиция обеспечивать итальянских карабинеров спецтранспортом у Alfa Romeo родилась в 1951 году, пишет «Автоцентр».

Именно тогда на службу итальянскую полицию приняли 1900 M «Matta». На протяжении многих лет там состояли Alfetta, Alfa Romeo 90, Alfa Romeo 155 и другие модели бренда. В музее компании «полицейским» моделям отведен отдельный стенд — «Alfa Romeo в униформе». Возможно, со временем к ним присоединится и Alfa Romeo Tonale.

Первый кроссовер уже передан полицейским, а к концу 2024 году автопарк карабинеров пополнят 400 гибридов Alfa Romeo Tonale. Автомобиль доработали под специфику работы карабинеров. В частности, перепроектировали салон, чтобы в нем могли разместить специальное оборудование, бронежилеты и оружие. Также предусмотрена одиночная камера для транспортировки задержанных. Кузов кроссовера частично защитили броней и установили синие проблесковые огни и сирену. Ливрея выполнена в традиционных красно-синих цветах с белой крышей.

Alfa Romeo Tonale укомплектован гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового мотора мощностью 163 л.с. Коробка — 7-ступенчатая автоматическая ТСТ с двойным сцеплением.

Alfa Romeo не единственный автопроизводитель, который обеспечивает карабинеров автомобилями. С 2015 года на службе в итальянской полиции состоит Seat Leon. От «гражданской» модели он отличается перенастроенной подвеской, бронированным кузовом и комплектом специального оборудования.

Также полицейские версии есть у Ford Explorer и Dodge Charger. Но постепенно в «топливном» полицейском автопарке начинают появляться гибриды и электромобили.

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